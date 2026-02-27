موعد أذان المغرب.. اعرف هتفطر إمتى تاسع يوم من رمضان؟

موعد أذان المغرب.. كثر البحث عن المغرب اليوم خلال الساعات الأخيرة لمعرفة وقت الإفطار، لذلك سوف نستعرض موعد أذان المغرب اليوم فى عدد من المحافظات.

موعد اذان المغرب فى القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٥٧ ص

الشروق ٦:٢٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م

صلاة العَصر ٣:٢٥ م

صلاة المَغرب ٥:٥٣ م

صلاة العِشاء ٧:١٠ م



موعد اذان المغرب في الجيزة

صلاة الفجْر ٤:٥٨ ص

الشروق ٦:٢٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م

صلاة العَصر ٣:٢٦ م

صلاة المَغرب ٥:٥٤ م

صلاة العِشاء ٧:١١ م

موعد اذان المغرب في الإسكندرية

صلاة الفجْر ٥:٠٢ ص

الشروق ٦:٣٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٣ م

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٥:٥٧ م

صلاة العِشاء ٧:١٥ م



دعاء اليوم التاسع من رمضان

اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيرًا لي من ألف شهر.

اسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، و نور صدري، و جلاء حزني، و ذهاب همي.

«اللهماغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك».

اللهم أنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين.

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.

«اللهمَّ متعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا ».

اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ مِنْ خَيْرٍ ما سألَكَ منْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم)، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما اسْتَعاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم)، وأنْتَ المُسْتَعانُ وَعَلَيْكَ البَلاغُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ باللَّهِ.

« اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».