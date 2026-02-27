محافظ البحر الأحمر يبحث مع الغرف أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي

التقى الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، سيد الجابري رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي بالمحافظة، وذلك بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، في إطار توجيهات الدولة بدعم قطاع السياحة وتعزيز تنافسيته.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الغرفة التهنئة لمحافظ البحر الأحمر بمناسبة توليه مهام منصبه، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في قيادة المحافظة خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الجابري أبرز المعوقات التي تواجه قطاع السياحة بالمحافظة، مؤكدًا أهمية تبسيط الإجراءات وتعزيز أوجه الدعم للمؤسسات السياحية بما يسهم في تحقيق نمو مستدام، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والأجهزة التنفيذية لتطوير الخدمات السياحية وتحسين تجربة الزائر، باعتبار السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي بالمحافظة.

من جانبه، أكد محافظ البحر الأحمر اهتمام المحافظة بتطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالقطاع السياحي، مشيرًا إلى حرصه على الاستماع إلى مطالب ممثلي القطاع والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، بما يدعم جهود الدولة في تنمية السياحة وزيادة الاستثمارات.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والحوار بين غرفة شركات السياحة والمحافظة، بما يخدم مصالح القطاع ويعزز جهود جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة البحر الأحمر.