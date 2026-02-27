قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
السفير الأمريكي السابق بكابول يطالب بالتوصل لحل دبلوماسي بين باكستان وأفغانستان
شوبير يطرح تساؤلا بشأن بطل دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل
دار الإفتاء: الأرملة تقضي عدتها بمنزل الزوجية وذمة المرأة المالية مستقلة شرعًا
عاق ومدمن.. حبس الابن المعتدي بالضرب علي أمه بزفتي 4 أيام | القصة الكاملة
طفل يسأل: ازاي سيدنا محمد بيسمع ويرد علينا لما نصلي عليه؟.. الشيخ أحمد عصام يجيب
انتشار سيارات مستقبل مصر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالغردقة
إمام مسجد السيدة زينب يشرح أفضل الأوقات للصلاة على سيدنا النبي.. فيديو
استطلاع: 57% من الأمريكيين يدعمون إقامة دولة فلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يبحث مع الغرف أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

التقى الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر،  سيد الجابري رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي بالمحافظة، وذلك بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، في إطار توجيهات الدولة بدعم قطاع السياحة وتعزيز تنافسيته.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الغرفة التهنئة لمحافظ البحر الأحمر بمناسبة توليه مهام منصبه، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في قيادة المحافظة خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الجابري أبرز المعوقات التي تواجه قطاع السياحة بالمحافظة، مؤكدًا أهمية تبسيط الإجراءات وتعزيز أوجه الدعم للمؤسسات السياحية بما يسهم في تحقيق نمو مستدام، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والأجهزة التنفيذية لتطوير الخدمات السياحية وتحسين تجربة الزائر، باعتبار السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي بالمحافظة.

من جانبه، أكد محافظ البحر الأحمر اهتمام المحافظة بتطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالقطاع السياحي، مشيرًا إلى حرصه على الاستماع إلى مطالب ممثلي القطاع والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، بما يدعم جهود الدولة في تنمية السياحة وزيادة الاستثمارات.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والحوار بين غرفة شركات السياحة والمحافظة، بما يخدم مصالح القطاع ويعزز جهود جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة البحر الأحمر.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الشهيدة دميانة بالعدوية تحتفي بسيامة القس بيمن سمير وسط محبة الكهنة والخدام

اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين

وسط إقبال ضعيف.. اللجنة العليا لانتخابات المهندسين تتفقد لجان القاهرة

القمح

الزراعة في أسبوع: مساع جادة لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين التكنولوجيا الحديثة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد