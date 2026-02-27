إيهاب توفيق يتألق في حفل سحور رمضاني بالأردن.. صور

تألق المطرب إيهاب توفيق، مساء أمس، في حفل سحور رمضاني ضخم بالعاصمة الأردنية، حيث أضفى أجواء من البهجة على الحضور الذين توافدوا للاستمتاع بصوته وسط أجواء رمضانية مميزة، بحضور مدير أعماله المنتج تامر عبد المنعم.

قدم إيهاب توفيق، باقة من أجمل أغانيه التي حفرت في وجدان الجمهور، حيث تفاعل الحاضرون بحماس شديد مع أغنية "تترجي فيا" التي أعادت ذكريات التسعينات، وأغنية "يا أحلى منهم"، وصولا إلى الإيقاع المبهج لأغنية "الله عليك يا سيدي" التي أشعلت أجواء الحفل.

حفل إيهاب توفيق

إيهاب توفيق يطرح حد شافنا

وفي شهر يوليو الماضي، طرح الفنان إيهاب توفيق، أحدث أغانيه بعنوان “حد شافنا” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أحدث أغاني إيهاب توفيق

وفى وقت لاحق، طرح الفنان إيهاب توفيق أحدث أغانيه التي تحمل اسم "سيبك مين قال" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "سيبك مين قال" من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

أغاني إيهاب توفيق

وفى اغسطس2024 ، طرح الفنان إيهاب توفيق، أغنية الأستاذ مع مطرب المهرجانات إسلام شيندي.

أغنية الأستاذ، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي لـ إيهاب توفيق وإسلام شيندي، وكلمات وألحان: إسلام شيندي، وتوزيع موسيقي: شيندي وخليل.

كلمات كليب الأستاذ لـ إيهاب توفيق وإسلام شيندي

اسألوا عني

هيقولي اني

ملك السيطرة هنا انا معلم

انا سابق الكل

وسرعتي عالية

لما احضر كله يبلم

استاذ قناص

محبوب من الناس

و كاريزمتي طاغية ومتأني

دول قالوا في كلام

دول عادوا في كلام

وانا لسه مجاش حاجه تشغلني.