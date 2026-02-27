قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يشكر النائب العام بعد الإفراج عن مجموعة من الجماهير المحبوسة
رمز الأبوة.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن سيدنا يعقوب قبل مولد أبيه إسحاق
جمال شعبان: المرض ابتلاء.. والطبيب يعالج لكن الله هو الشافي
مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو
أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء
خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش
الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة
بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية
رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا
مش بيلاعبوني وبيأثروا على مسيرتي.. أشرف داري يهدد باللجوء لـ فيفا ضد الأهلي
فن وثقافة

إيهاب توفيق يتألق في حفل سحور رمضاني بالأردن.. صور

حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
سعيد فراج

تألق المطرب إيهاب توفيق، مساء أمس، في حفل سحور رمضاني ضخم بالعاصمة الأردنية، حيث أضفى أجواء من البهجة على الحضور الذين توافدوا للاستمتاع بصوته وسط أجواء رمضانية مميزة، بحضور مدير أعماله المنتج تامر عبد المنعم.

قدم إيهاب توفيق، باقة من أجمل أغانيه التي حفرت في وجدان الجمهور، حيث تفاعل الحاضرون بحماس شديد مع أغنية "تترجي فيا" التي أعادت ذكريات التسعينات، وأغنية "يا أحلى منهم"، وصولا إلى الإيقاع المبهج لأغنية "الله عليك يا سيدي" التي أشعلت أجواء الحفل.

حفل إيهاب توفيق

إيهاب توفيق يطرح حد شافنا 

وفي شهر يوليو الماضي، طرح الفنان إيهاب توفيق، أحدث أغانيه بعنوان “حد شافنا” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أحدث أغاني إيهاب توفيق

وفى وقت لاحق، طرح الفنان إيهاب توفيق أحدث أغانيه التي تحمل اسم "سيبك مين قال" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "سيبك مين قال"  من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

أغاني إيهاب توفيق

وفى اغسطس2024 ، طرح الفنان إيهاب توفيق، أغنية الأستاذ مع مطرب المهرجانات إسلام شيندي.

أغنية الأستاذ، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي لـ إيهاب توفيق وإسلام شيندي، وكلمات وألحان: إسلام شيندي، وتوزيع موسيقي: شيندي وخليل.

كلمات كليب الأستاذ لـ إيهاب توفيق وإسلام شيندي

اسألوا عني

هيقولي اني

ملك السيطرة هنا انا معلم

انا سابق الكل

وسرعتي عالية

لما احضر كله يبلم

استاذ قناص

محبوب من الناس

و كاريزمتي طاغية ومتأني

دول قالوا في كلام

دول عادوا في كلام

وانا لسه مجاش حاجه تشغلني.

إيهاب توفيق أغاني إيهاب توفيق الفنان إيهاب توفيق المطرب إيهاب توفيق

