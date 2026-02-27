درة توجه رسالة لـ الصحفيين والإعلاميين.. تفاصيل

وجهت الفنانة درة زروق رسالة إلى الصحفيين والإعلاميين بشأن اللقاءات الإعلامية والصحفية.

رسالة من درة

وكتب درة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حابة أوضح بكل احترام إني ماكانش عندي أي علم بموضوع الميديا داي اللي اتقال إني كنت مرتبطة بيه وما حصلش أي اتفاق أو تنسيق مسبق معايا بخصوص لقاء في اليوم ده وأنني لم أحضر آخر يوم تصوير من الأساس.

وتابعت : أنا من فترة مبلغة كل الجهات المعنية في الميديا إني مشغولة جدا بالتصوير خلال الأيام دي، ومعتذرة عن إجراء أي لقاءات إعلامية لعدم وجود وقت كافي، وبالتالي ما أخدتش أي مواعيد وما اتفقتش مع أي جهة على لقاءات صحفية.

وأضافت : أحب أنوه إلى أن أي اتفاق خاص باللقاءات الصحفية بيحصل بالتنسيق مع الفنانة درة شخصيا أو MAD Solutions الشركة المعنية بإدارة أعمالها وأؤكد إحترامي لكل الصحفيين والإعلاميين وتقديري الدائم لدورهم ، وعُمري ما أوافق على معاد وأتخلفه عنه أو أسيب حد منتظرني من غير تقدير أو اعتذار.

كل التقدير والمحبة للجميع.".

وشهدت الحلقة التاسعة من على كلاى تصاعدًا دراميًا مثيراً، بعدما وصلت العلاقة بين ميادة، التي تجسدها درة، وزوجها على الذي يجسده أحمد العوضي، إلى نقطة اللاعودة. يعرض مسلسل على كلاى على قنوات DMC بالتوازى مع منصة Watch It.

القرار فجّر غضب ميادة، التي واجهته بانفعال واضح، في مشهد حمل قدراً كبيراً من الألم والخذلان، خاصة بعد محاولاتها السابقة للحفاظ على زواجها بشتى الطرق والانفصال الجديد يفتح الباب أمام تحولات درامية كبرى في مسار الأحداث، ويضع ميادة أمام مرحلة مختلفة تمامًا، قد تعيد تشكيل شخصيتها ومسارها خلال الحلقات المقبلة.

مسلسل علي كلاي

مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، عمر رزيق وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.