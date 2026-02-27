قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسل كان ياما كان.. نقل يسرا اللوزي للمستشفى بعد محاولتها الانتحار
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
عيسى سي حكمًا لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟.. الحسابات الفلكية تحدد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

درة توجه رسالة لـ الصحفيين والإعلاميين.. تفاصيل

درة
درة
باسنتي ناجي

وجهت الفنانة درة زروق رسالة إلى الصحفيين والإعلاميين بشأن اللقاءات الإعلامية والصحفية.

رسالة من درة

وكتب درة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حابة أوضح بكل احترام إني ماكانش عندي أي علم بموضوع الميديا داي اللي اتقال إني كنت مرتبطة بيه وما حصلش أي اتفاق أو تنسيق مسبق معايا بخصوص لقاء في اليوم ده وأنني لم أحضر آخر يوم تصوير من الأساس.

وتابعت : أنا من فترة مبلغة كل الجهات المعنية في الميديا إني مشغولة جدا بالتصوير خلال الأيام دي، ومعتذرة عن إجراء أي لقاءات إعلامية لعدم وجود وقت كافي، وبالتالي ما أخدتش أي مواعيد وما اتفقتش مع أي جهة على لقاءات صحفية.

وأضافت : أحب أنوه إلى أن أي اتفاق خاص باللقاءات الصحفية بيحصل بالتنسيق مع الفنانة درة شخصيا أو MAD Solutions الشركة المعنية بإدارة أعمالها وأؤكد إحترامي لكل الصحفيين والإعلاميين وتقديري الدائم لدورهم ، وعُمري ما أوافق على معاد وأتخلفه عنه أو أسيب حد منتظرني من غير تقدير أو اعتذار.

كل التقدير والمحبة للجميع.".

وشهدت الحلقة التاسعة من على كلاى تصاعدًا دراميًا مثيراً، بعدما وصلت العلاقة بين ميادة، التي تجسدها درة، وزوجها على الذي يجسده أحمد العوضي، إلى نقطة اللاعودة. يعرض مسلسل على كلاى على قنوات DMC بالتوازى مع منصة Watch It.

القرار فجّر غضب ميادة، التي واجهته بانفعال واضح، في مشهد حمل قدراً كبيراً من الألم والخذلان، خاصة بعد محاولاتها السابقة للحفاظ على زواجها بشتى الطرق والانفصال الجديد يفتح الباب أمام تحولات درامية كبرى في مسار الأحداث، ويضع ميادة أمام مرحلة مختلفة تمامًا، قد تعيد تشكيل شخصيتها ومسارها خلال الحلقات المقبلة.

مسلسل علي كلاي

مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، عمر رزيق وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.

درة الفنانة درة دره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

ترشيحاتنا

جماهير الأهلي

ناقد رياضي لجماهير الأهلي: لازم تعرفوا إن وجودكم بيخليهم مرعوبين

الاهلي

الأهلي يتربع على عرش تصنيف الأندية الأفريقية.. تعرف على ترتيب الزمالك وبيراميدز

فرجاني ساسي

خبير لوائح يصدم الزمالك بسبب قيمة غرامة فرجاني ساسي

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد