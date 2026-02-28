إنتاج النفط الأمريكي في ديسمبر يهبط لأدنى مستوياته منذ 6 أشهر

تراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى قرابة 13.7 مليون برميل يومياً في ديسمبر، مسجلاً أدنى مستوى له في ستة أشهر، بحسب تقرير شهري صادر عن الحكومة الأميركية.

تمثل الأرقام الشهرية انخفاضاً بنحو 182 ألف برميل يومياً مقارنةً بالتقديرات الأسبوعية الأولية إدارة معلومات الطاقة لشهر ديسمبر.

وتشمل البيانات فترة ضغطت فيها التوقعات الواسعة بحدوث فائض في إمدادات النفط العالمية على الأسعار، جزئياً مع تحرك تحالف "أوبك+" لاستعادة ضخ الإنتاج المتوقف منذ سنوات.

وتراجع إجمالي إنتاج السوائل إلى نحو 21.3 مليون برميل يومياً في ديسمبر، بانخفاض 1.8% عن الشهر السابق. وجاء الطلب على البنزين ووقود الطائرات والديزل متماشياً إلى حد كبير مع التقديرات الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة.

وارتفع الطلب على الديزل في ديسمبر بشكل طفيف مقارنةً بالعام الماضي قبيل بدء يناير، الذي شهد طلباً مرتفعاً وإمدادات شحيحة للوقود بسبب درجات الحرارة المنخفضة وتساقط الثلوج على الساحل الشرقي.