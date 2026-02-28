قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
اقتصاد

ترامب يواجه ألفي دعوى قضائية من الشركات بشأن الرسوم الجمركية

ترامب
ترامب
وكالات

في الأيام التي تلت إعلان المحكمة العليا الأميركية عدم قانونية معظم الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها دونالد ترمب، رفعت أكثر من 100 شركة دعاوى قضائية جديدة، مما يؤكد المخاوف الواسعة النطاق من أن الإدارة لن ترد بسهولة مليارات الدولارات التي جمعتها بالفعل. 

وانضمت شركات عامة وعلامات تجارية معروفة إلى هذه المطالبات. فقد رفعت شركة "فيديكس" دعوى قضائية يوم الاثنين، تلتها شركات "دايسون"، و"دولار جنرال"، و"بوش آند لومب"، و"بروكس براذرز"، و"سول دي جانيرو". 

كما رفعت وحدات تابعة لعملاق مستحضرات التجميل "لوريال"، وشركتا الأحذية "أون هولدينغ" و"سكيتشرز" دعاوى قضائية لاسترداد ما دفعته مُقابل الواردات. 

وتجاهل القضاة مسألة رد الأموال، تاركين الأمر لمحكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك. 

ومن المقرر أن تصدر وزارة العدل يوم الجمعة قرارها بشأن الخطوات التالية الفورية في الدعوى الأصلية التي عُرضت أمام المحكمة العليا، وهو ما قد يُشير إلى مدى سرعة، أو بطء، استجابة الحكومة لحل هذه المطالبات المتزايدة.

ترمب الرسوم الجمركية الرسوم الجديدة رسوم ترامب المحكمه العليا

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

ممدوح عباس

تخطت الـ2 مليار جنيه .. ممدوح عباس يكشف مديونية الزمالك الحقيقية وأرض أكتوبر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026

إيران وإسرائيل

رسائل عاجلة من واشنطن إلى المواطنين الأمريكيين في إسرائيل وقطر والإمارات

الدفاع الجوي الإسرائيلي

الدفاع الجوي الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من إيران

عدوان أمريكي إسرائيلي على إيران

نتنياهو يزعم: العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران يهدف لإزالة تهديدها

بالصور

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

