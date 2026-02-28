ترامب يواجه ألفي دعوى قضائية من الشركات بشأن الرسوم الجمركية

في الأيام التي تلت إعلان المحكمة العليا الأميركية عدم قانونية معظم الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها دونالد ترمب، رفعت أكثر من 100 شركة دعاوى قضائية جديدة، مما يؤكد المخاوف الواسعة النطاق من أن الإدارة لن ترد بسهولة مليارات الدولارات التي جمعتها بالفعل.

وانضمت شركات عامة وعلامات تجارية معروفة إلى هذه المطالبات. فقد رفعت شركة "فيديكس" دعوى قضائية يوم الاثنين، تلتها شركات "دايسون"، و"دولار جنرال"، و"بوش آند لومب"، و"بروكس براذرز"، و"سول دي جانيرو".

كما رفعت وحدات تابعة لعملاق مستحضرات التجميل "لوريال"، وشركتا الأحذية "أون هولدينغ" و"سكيتشرز" دعاوى قضائية لاسترداد ما دفعته مُقابل الواردات.

وتجاهل القضاة مسألة رد الأموال، تاركين الأمر لمحكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك.

ومن المقرر أن تصدر وزارة العدل يوم الجمعة قرارها بشأن الخطوات التالية الفورية في الدعوى الأصلية التي عُرضت أمام المحكمة العليا، وهو ما قد يُشير إلى مدى سرعة، أو بطء، استجابة الحكومة لحل هذه المطالبات المتزايدة.