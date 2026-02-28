الزراعة تستعد للإشراف البيطري على جولة البطولة العالمية للفروسية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

شيماء مجدي

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتقديم خدمات الاشراف والرعاية البيطرية لجولة مصر من بطولة "لونجين" العالمية لأبطال الفروسية 2026، والمقرر انطلاقها بمنطقة أهرامات الجيزة في أكتوبر المقبل.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استضافة مصر لهذه الجولة العالمية تمثل دليلاً على الثقة الدولية في القدرات التنظيمية والفنية والبيطرية للدولة المصرية، مؤكداً التزام الوزارة وأجهزتها المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للخدمات البيكرية، بتطبيق أعلى معايير الأمان الحيوي، حفاظاً على الثروة الحيوانية وضمان سلامة جميع الخيول المشاركة، بما يسهم في تنظيم بطولة عالمية مشرفة تليق باسم مصر ومكانتها الدولية.

وفي ذات السياق استقبل الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً دولياً رفيع المستوى، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بشأن استعدادات مصر لاستضافة إحدى جولات بطولة لونجين العالمية للأبطال للفروسية لعام 2026، والمقرر إقامتها بمنطقة أهرامات الجيزة خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل، بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة.

وضم الوفد كلا من أنتوني ناثنيل برناو ممثلاً عن نيوزيلندا، ومارتن هاملتون ممثلاً عن أيرلندا، و العقيد محمد البرعي المدير الفني للفروسية في القوات المسلحة و المهندس يوسف احمد علما عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للفروسية حيث تناول اللقاء مناقشة الجوانب التنظيمية والفنية والبيطرية المرتبطة بالبطولة.

وأكد رئيس الهيئة، أنه سيتم  اعداد خطة بيطرية متكاملة، تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق المسبق مع الدول المشاركة مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات الدولية المنظمة لحركة الخيول المشاركة في البطولات العالمية.

الزراعة لونجين بطولة الفروسية أكتوبر

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

ممدوح عباس

تخطت الـ2 مليار جنيه .. ممدوح عباس يكشف مديونية الزمالك الحقيقية وأرض أكتوبر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026

السياح في دير سانت كاترين

انتعاش السياحة في سانت كاترين.. 872 زائرًا يتوافدون لمدينة التجلي رغم البرودة

توزيع (500) لحاف وبطانية بالأقصر تحت إشراف التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان

توزيع (500) لحاف وبطانية بالأقصر تحت إشراف التضامن خلال شهر رمضان

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يتابع ميدانيا إصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد الرئيسي لمحطة الكرور

بالصور

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

