محافظات

فوز قائمة «صوت المهندس» في انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط

إيهاب عمر

أسفرت انتخابات مجلس نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط عن فوز قائمة «صوت المهندس» بكامل مقاعدها، وعلى رأسها مقعد رئيس النقابة الفرعية، في ملحمة ديمقراطية شارك فيها 2078 مهندسًا ومهندسة.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 2050 صوتًا، مقابل 28 صوتًا باطلًا، بما يؤكد ارتفاع نسبة الوعي والمشاركة الإيجابية بين أعضاء الجمعية العمومية.

وقد حصل المهندس الهيثم عبد الحميد نصر عبد الله المرشح على مقعد رئيس النقابة الفرعية على 1479 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة، بنسبة تقارب 72.1%، فيما حصل منافسه المهندس أبو العيون عرفات توني حمدان على 571 صوتًا، بنسبة تقارب 27.9%.

وفي شعبة الكهرباء حصد مرشحو قائمة «صوت المهندس» وهم المهندس أحمد محمد أحمد عبد العال – 1160 صوتًا ، المهندسة ميرفت زوزو متري – 1106 أصوات، الدكتور مهندس وائل محمد أحمد محمد – 1044 صوتًا

فيما جاءت نتائج باقي المرشحين كالتالي:
المهندس خالد محمد خالد (قائمة إرادة) – 836 صوتًا
المهندس أحمد محمد خليل حسن (إرادة) – 685 صوتًا
المهندس هاني ثروت أمين (إرادة) – 580 صوتًا
المهندسة منى مرسي سيد (مستقلة) – 436 صوتًا

وفي شعبة الهندسة المدنية: حسم المقعدين لصالح «صوت المهندس»، حيث فاز مرشحا القائمة بالمقعدين الشاغرين بالشعبة وهم المهندس حازم حسن الخشت – 1042 صوتًا و المهندس عبد الله فتحي هشام – 900 صوت

وتوزعت باقي الأصوات على المهندس يحيى طلعت عبد العزيز (مستقل) – 118 صوتًا
المهندسة وفاء أحمد سيد (إرادة) – 556 صوتًا
المهندس أحمد كمال ثابت (إرادة) – 461 صوتًا
المهندس هشام عبد النبي عبد الرازق (مستقل) – 410 أصوات
المهندسة مروة خليل نجيب (مستقلة) – 411 صوتًا

وفي شعبة العمارة: أسفرت النتائج عن فوز مرشحي «صوت المهندس» بمقعدي شعبة العمارة:
المهندس حسن حسن خلف – 1374 صوتًا
المهندس جمال سيد علي – 1204 أصوات

فيما حصلت أمل عبد الوارث محمد – 766 صوتًا
المهندس محمد أنور جابر أحمد – 545 صوتًا

