ميدفيديف يواجه جريكسبور في نهائي بطولة دبي الحرة للتنس

تأهل الروسي دانييل ميدفيديف والهولندي تالون غريكسبور إلى المباراة النهائية من سوق دبي الحرة للتنس للرجال من فئة 500 نقطة، بعد فوزهما في مواجهتي نصف النهائي على الملعب الرئيسي، ليضربا موعداً مرتقباً في النهائي المقرر إقامته اليوم السبت.

وبلغ جريكسبور، المصنف 25 عالمياً، النهائي بعد انتصار صعب على الروسي أندري روبليف بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و7-6 (6)، في مباراة اتسمت بالندية العالية وشهدت معاناة اللاعب الهولندي بدنياً عقب تعرضه لانزعاج في الحركة خلال المجموعة الأولى.

ورغم ذلك، حافظ على قوة إرساله مسجلاً 11 إرسالاً ساحقاً، قبل أن يحسم المواجهة في شوط كسر التعادل بعد مواجهة متقاربة حتى اللحظات الأخيرة، وذلك بحضور أسطورة الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف الذي تابع اللقاء من منصة كبار الشخصيات.

وقال جريكسبور :"لا أعرف حقاً كيف فزت بالمباراة. لم أكن قادراً على الحركة جيداً، لكنني واصلت القتال وضرب الكرة، وكنت محظوظاً في النهاية، خصوصاً في شوط كسر التعادل. ويقدم ميدفيديف مستوى مذهلاً حالياً، وسأحاول التعافي بأفضل شكل ممكن لأكون جاهزاً للمباراة".

وكان اللاعب الهولندي قد شق طريقه إلى النهائي بعدما خسر مجموعة واحدة فقط طوال الأسبوع، كما أطاح بالمصنف الثاني ألكسندر بوبليك في الدور الأول.

وفي نصف النهائي الآخر، قدم ميدفيديف، بطل نسخة 2023 والمصنف 11 عالمياً، أداء قوياً ليهزم الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف الأول في البطولة، بمجموعتين دون رد 6-4 و6-2، في مباراة فرض خلالها سيطرته بفضل دقة الإرسال والثبات من الخط الخلفي.

وجاءت لحظة الحسم في المجموعة الأولى عندما استغل ميدفيديف نقطة كسر وحيدة تحولت إلى نقطة حسم للمجموعة عند الشوط العاشر، قبل أن يفرض أفضليته بالكامل في المجموعة الثانية بعد كسر إرسال منافسه مبكراً، ليغلق اللقاء بضربة خلفية ناجحة.

وقال ميدفيديف بعد التأهل: "من المدهش أنني لم أفز بأي بطولة مرتين رغم مشاركتي المتكررة فيها. سأحاول هذه المرة تحقيق ذلك، لكن الأهم بالنسبة لي هو الفوز باللقب بحد ذاته".

وأضاف: "أحب العودة إلى دبي دائماً، التنظيم رائع وأستمتع بقضاء الوقت هنا مع العائلة قبل انطلاق البطولة".

ويخوض ميدفيديف النهائي السادس له في دبي، ساعياً لإحراز لقبه الثاني في الإمارة وكسر ظاهرة فريدة في مسيرته، إذ حقق ألقابه الـ22 السابقة في 22 مدينة مختلفة دون التتويج مرتين في البطولة ذاتها.

ومن المنتظر أن يحمل النهائي طابعاً تنافسياً، بعدما فاز جريكسبور على ميدفيديف في مواجهتهما الوحيدة السابقة في ربع نهائي نسخة العام الماضي عقب مباراة ماراثونية امتدت لثلاث مجموعات، ما يمهد لمواجهة جديدة مرتقبة بين اللاعبين على الملعب الرئيسي.