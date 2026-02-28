قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: شركات نفط كبرى علقت شحناتها عبر مضيق هرمز
في ذكرى وفاة السيدة خديجة بنت خويلد.. أول من آمن برسول الله
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
محافظات

تغييرات كبرى داخل مختلف الإدارات التعليمية بالإسكندرية

اجتماع موسع بتعليم الإسكندرية
اجتماع موسع بتعليم الإسكندرية
أحمد بسيوني

أجرى الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، تغييرات كبيرة داخل الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك لتجديد الدماء والاستفادة من الكفاءات القيادية المتميزة.

وشملت الحركة تجديد الثقة لمدة عاما لكل من:

عبد الحميد المصري مديرا عاما للتعليم العام

 أميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية 

أحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية 

إسماعيل مبروك مدير إدارة التعليم الخاص 

كما شملت تكليف: 

عادل علي حسين مديرا عاما لإدارة منتزه ثان

هشام عبد الوهاب عثمان وكيلا لإدارة منتزه ثان 

أمجد محمد عاطف مديرا عاما لآدارة منتزه أول 

محمد السيد سليمان وكيلا لإدارة منتزه أول 

 شريف محمد فتحي مديرا عاما لإدارة شرق 

سمر حسين لطفي وكيلا لإدارة شرق 

السيد السيد الأزوك مديرا عاما لإدارة وسط

نسمة السيد إبراهيم وكيلا لإدارة وسط 

روحية أبو غالي مديرا عاما لإدارة الجمرك 

ناجية فؤاد محمد وكيلا لإدارة الجمرك 

ناهد محمد حسين وكيلا لإدارة غرب 

هبة محمود علي سليمان مديرا عاما لإدارة العجمي 

هيام عبد الفتاح شاهين وكيلا لإدارة العجمي 

رحاب جابر حافظ مديرا عاما لإدارة العامرية 

خلود محمد أبو العلا وكيلا لإدارة العامرية 

جلال محمد الشحات عيد مديرا عاما لإدارة برج العرب 

ناصف ماهر محمد وكيلا لإدارة برج العرب 

وعقد أبوزيد اجتماعا موسعا مع مديري عموم المديرية ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية التسع، بحضور الدكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية، وذلك بهدف تطوير منظومة العمل الإداري والارتقاء بمستوى الأداء داخل الإدارات التعليمية.

وتأتي هذه الحركة في ضوء الحرص على تعزيز كفاءة العمل الإداري وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، ودعم تنفيذ خطط التطوير التربوي بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد أن حركة التغييرات تستهدف ضخ عناصر قيادية قادرة على تحقيق التطوير المنشود، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد، بما ينعكس إيجابًا على انتظام العملية التعليمية داخل مدارس الإسكندرية.

وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا ثقته في القيادات التعليمية الجديدة وقدرتهم على تحقيق الأهداف المرجوة.

الإسكندرية تعليم الاسكندرية تغييرات كبيرة تجديد الدماء الكفاءات القيادية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

مسلسل سوا سوا

يستعيدان ذكرياتهما بنادي غزل المحلة.. أحداث مثيرة في الحلقة 12 من «سوا سوا»

الفنان مصطفى سليمان

مصطفى سليمان عن البلوجر: متجيبوش حد من برا

أحمد أمين

أحمد أمين: عبد العزيز النص يتورط مع أجهزة استخبارات كجاسوس.. خاص

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد