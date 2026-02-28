تغييرات كبرى داخل مختلف الإدارات التعليمية بالإسكندرية

أجرى الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، تغييرات كبيرة داخل الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك لتجديد الدماء والاستفادة من الكفاءات القيادية المتميزة.

وشملت الحركة تجديد الثقة لمدة عاما لكل من:

عبد الحميد المصري مديرا عاما للتعليم العام

أميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية

أحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية

إسماعيل مبروك مدير إدارة التعليم الخاص

كما شملت تكليف:

عادل علي حسين مديرا عاما لإدارة منتزه ثان

هشام عبد الوهاب عثمان وكيلا لإدارة منتزه ثان

أمجد محمد عاطف مديرا عاما لآدارة منتزه أول

محمد السيد سليمان وكيلا لإدارة منتزه أول

شريف محمد فتحي مديرا عاما لإدارة شرق

سمر حسين لطفي وكيلا لإدارة شرق

السيد السيد الأزوك مديرا عاما لإدارة وسط

نسمة السيد إبراهيم وكيلا لإدارة وسط

روحية أبو غالي مديرا عاما لإدارة الجمرك

ناجية فؤاد محمد وكيلا لإدارة الجمرك

ناهد محمد حسين وكيلا لإدارة غرب

هبة محمود علي سليمان مديرا عاما لإدارة العجمي

هيام عبد الفتاح شاهين وكيلا لإدارة العجمي

رحاب جابر حافظ مديرا عاما لإدارة العامرية

خلود محمد أبو العلا وكيلا لإدارة العامرية

جلال محمد الشحات عيد مديرا عاما لإدارة برج العرب

ناصف ماهر محمد وكيلا لإدارة برج العرب

وعقد أبوزيد اجتماعا موسعا مع مديري عموم المديرية ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية التسع، بحضور الدكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية، وذلك بهدف تطوير منظومة العمل الإداري والارتقاء بمستوى الأداء داخل الإدارات التعليمية.

وتأتي هذه الحركة في ضوء الحرص على تعزيز كفاءة العمل الإداري وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، ودعم تنفيذ خطط التطوير التربوي بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد أن حركة التغييرات تستهدف ضخ عناصر قيادية قادرة على تحقيق التطوير المنشود، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد، بما ينعكس إيجابًا على انتظام العملية التعليمية داخل مدارس الإسكندرية.

وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا ثقته في القيادات التعليمية الجديدة وقدرتهم على تحقيق الأهداف المرجوة.