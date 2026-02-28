بتوجيهات محافظ أسوان.. تواصل لقاءات تكافؤ الفرص لغرس القيم وتعزيز وعي النشء

تستكمل وحدة تكافؤ الفرص بناءً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، تنظيم سلسلة اللقاءات المجتمعية الهادفة لزيادة الوعى لدى الطلاب والطالبات فى المراحل التعليمية المختلفة وإعلاء روح الولاء والإنتماء لديهم.

وقد أوضحت سهير مكى مدير الوحدة بأنه فى ظل تكليفات محافظ أسوان بتنوع الأنشطة والفعاليات ووصولها لأكبر شريحة من أبناء المجتمع الأسوانى ، وخاصة فى القرى والنجوع المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والقيادات الدينية ، ومسئولى الجهات المختصة ، تم تنظيم ندوة توعوية بعنوان " سلوكك سر نجاحك " بمدرسة السباعية بنات الإبتدائية ، وتناولت التعريف بأهمية السلوك الإيجابى فى بناء شخصية الطلبة ودور الأخلاق فى تحقيق النجاح الدراسى والإجتماعى .

كما تم التأكيد على قيم الإحترام ، والإنضباط ، وتحمل المسؤولية ، وأثرها فى صناعة مستقبل مشرق للفتيات بإعتبارهن أمهات المستقبل وصانعات التغيير ، وشهدت الندوة تفاعلاً مميزاً من الطالبات حيث تم فتح باب الحوار والمناقشة ، وطرح أمثلة واقعية تعزز مفهوم أن السلوك القويم هو الطريق الحقيقي للتميز والنجاح ، وتأتى هذه الندوة فى إطار حرص محافظة أسوان على دعم وتنمية الوعى السلوكى والقيمى لدى النشء ، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وبناء جيل واعى قادر على المشاركة الإيجابية فى المجتمع .

ولفتت بأنه تم تنظيم ندوة توعوية بعنوان " الزواج المبكر .. مخاطره وآثاره على الأسرة والمجتمع " بمقر بيت ثقافة البصيلية ، وتم التأكيد على أهمية التوعية بخطورة الزواج المبكر من الناحية الصحية والنفسية والإجتماعية ، وتأثيره على إستقرار الأسرة ومستقبل الفتيات ، كما تم إستعراض الرؤية الشرعية الصحيحة التى تدعو إلى تحمل المسؤولية والنضج قبل الإقدام على الزواج حفاظًا على كيان الأسرة.

وتم فى نفس السياق تنظيم ندوة بعنوان " أنت أقوى بوعيك " بمدرسة دراو الثانوية بنين حيث إستهدفت الندوة طلاب المرحلة الثانوية ، وركزت على رفع مستوى الوعى لدى الشباب بأهمية بناء الشخصية المتوازنة ، وإتخاذ القرارات السليمة ، والإبتعاد عن السلوكيات السلبية ، مع التأكيد على أن الوعى هو الدرع الحقيقى للشباب فى مواجهة تحديات المجتمع .

وأشارت سهير مكى بأنه تم كذلك تنظيم ندوة توعوية بعنوان " أنا قوى بأخلاقى " بمكتبة مدرسة مجمع هميمى الجبلاوي الإبتدائية بهدف غرس القيم الإيجابية وتعزيز السلوكيات الحميدة لدى الطلاب ، وتم كذلك تنظيم أمسية دينية بمسجد عمرو بن شعيب بمدينة كلابشة .