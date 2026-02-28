إزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ 28 بإجمالي 194 حالة تعد بأسوان

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعة وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 28، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير الأمن .

وتم إزالة 194 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 60 ألف و 821 م2 حتى الآن ، وقد تنوعت الحالات ما بين إزالات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة سمير سيد بإزالة 28 حالة تعدى ومتغير مكانى بقرى الكاجوج والمنشية وفارس بمساحة 30 ألف و 251 م2 .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل بإزالة حالتى تعدى بنجع السايح والمعمارية بمساحة 760 م2 ، وتم رفع الطوب المستخدم فى البناء بواسطة المعدات من السيارات والجرارات بالوحدة المحلية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .