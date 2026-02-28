قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
حرب إيران.. اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يعلن تضامن ومساندة مصر الكاملة مع الأردن بعد الهجوم الإيراني
فشل كلوي.. حسام موافي: احذروا أخذ المسكنات بدون روشتة طبية
لازال على قيد الحياة.. رويترز: كلمة مرتقبة لـ المرشد الأعلى الإيراني الليلة
يتم تطبيقها في كأس العالم.. الاتحاد الدولي يوافق على قواعد جديدة

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) على قواعد جديدة للحد من إضاعة الوقت، وستُطبّق في كأس العالم 2026.

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، اليوم السبت، على حزمة من الإجراءات تهدف إلى تسريع وتيرة المباريات والحد من إضاعة الوقت، على أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في كأس العالم 2026 وفي جميع المسابقات الأخرى.

وتم الاتفاق على هذه التغييرات خلال الاجتماع السنوي العام الـ 140 لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في هينسول، ويلز.

ويُعدّ توسيع نطاق مبدأ العد التنازلي ليشمل رميات التماس وركلات المرمى أحد أهم القواعد الجديدة.

فإذا رأى الحكم أن رمية التماس أو ركلة المرمى تستغرق وقتًا أطول من اللازم أو يتم تأخيرها عمدًا، فيمكنه بدء عد تنازلي مرئي لمدة خمس ثوانٍ. 

وفي حال عدم استئناف اللعب قبل انتهاء العد التنازلي، تُمنح الكرة للفريق المنافس، وتُحتسب رميات التماس للفريق الآخر، وتُعاقب ركلات المرمى المتأخرة بركلة ركنية.

في حال عدم استئناف اللعب قبل انتهاء العد التنازلي، تُمنح الكرة للفريق المنافس، وتُحتسب رميات التماس للفريق الآخر، وتُعاقب ركلات المرمى المتأخرة بركلة ركنية. 

وسع هذا الإجراء نطاق قاعدة العام الماضي المصممة للحد من احتفاظ حراس المرمى بالكرة لفترات طويلة.

يُمنح اللاعبون المُستبدلون عشر ثوانٍ لمغادرة الملعب فور ظهور اللوحة أو إشارة الحكم بالتغيير.

في حال عدم مغادرتهم، يُجبر اللاعب البديل على الانتظار حتى توقف اللعب التالي بعد مرور دقيقة واحدة، مع وجوب مغادرة اللاعب المُستبدل فورًا.

أما اللاعبون الذين يخضعون لفحص طبي أثناء المباراة أو الذين تتسبب إصابتهم في توقف اللعب، فيجب عليهم مغادرة الملعب فور استئناف اللعب والبقاء خارجه لمدة دقيقة واحدة. تهدف هذه السياسة إلى الحد من التأخيرات التكتيكية الناتجة عن الإصابات.

وافقت الجمعية العمومية على ثلاثة تعديلات على بروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

عند وجود أدلة واضحة، يُسمح الآن لحكام الفيديو المساعد بالتدخل في ثلاث حالات إضافية: البطاقات الحمراء الناتجة عن إنذار ثانٍ خاطئ؛ حالات الخطأ في تحديد هوية اللاعب؛ والركلات الركنية التي تم احتسابها بشكل خاطئ بشكل واضح.

ستتضمن النسخة القادمة من قوانين اللعبة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، السماح بارتداء أدوات غير خطرة شريطة تغطيتها بشكل آمن، كما سيُسمح للحكام بارتداء كاميرات مثبتة على الصدر أو الرأس.

وتم توضيح قواعد إسقاط الكرة، حيث تُمنح حيازة الكرة للفريق الذي كان سيحتفظ بها لولا توقف اللعب، بالإضافة إلى قواعد اللمس المزدوج غير المقصود أثناء ركلات الجزاء.

كما وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) على التشاور بشأن مغادرة اللاعبين للملعب احتجاجًا على قرار الحكم أو قيام مسئولي الفريق بتحريضهم على ذلك، وتغطية اللاعبين لأفواههم عند مواجهة الخصوم أثناء المباريات.

