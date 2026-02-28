عنايات الطويل تكشف: "لم أخف لحظة عندما قرر صلاح دياب ترك العمل المنتظم والانطلاق في مشروعي الخاص"

كشفت عنايات الطويل، زوجة المهندس صلاح دياب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "بيكو"، عن دعمها الكامل لزوجها منذ اللحظة الأولى التي قرر فيها التخلي عن العمل المنتظم والانطلاق في عالم الأعمال الحرة.

وقالت عنايات في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج رحلة المليار على قناة "النهار"، إن قرار دياب لم يثير أي خوف بداخلها، مؤكدة: "إطلاقاً… قال لي هسيب الشغل وأعمل بيزنس، قلتله أوكيه"، مشيرة إلى أن الثقة بينهما كانت راسخة منذ أيام الخطوبة وما بعدها.

وأضافت أن ثقتها في قدراته ومهاراته كانت سبباً رئيسياً لدعمها المتواصل له، رغم شعورها بالخوف أحيانًا من جرأته الكبيرة ومخاطره المحسوبة.

نصحه وتنبيه تصرفاته

وأوضحت عنايات أنها كانت تحرص على نصحه وتنبيه تصرفاته في التجمعات الاجتماعية، قائلة: "طول الوقت… أقوله ما تقولش كده، ما تعملش كده… بلاش الموضوع ده"، حتى أن صلاح دياب مازحها مرة قائلاً: "بتغمزيني ليه قدامهم كلهم؟"، لترد عليه ضاحكة: "إنت لوحدك بقى".

الثقة المتبادلة والشراكة الحقيقية

وأكدت زوجته أنها لم تتوقف عن دعمه وتشجيعه، وهو ما شكل ركيزة أساسية في نجاحه ومسيرته المهنية، مؤكدين معًا أن الثقة المتبادلة والشراكة الحقيقية في الحياة كانت حجر الأساس لكل إنجازاته.