طقس الأحد.. أمطار تضرب القاهرة والمحافظات وصقيع يهدد مزروعات سيناء
العراق.. إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري بقاعدة عسكرية في ذي قار
1 - 1.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام زد بالدوري
على الهواء .. أحمد موسى يسلم جوائز برنامج نورانيات قرآنية لأول 10 فائزين برحلات عمرة
محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
رياضة

ناقد رياضي يكشف عن ظاهرة غريبة خلال مباريات الأهلي

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن ظاهرة غريبة في الموسم الحالي للدوري المصري، حيث أشار إلى أن أغلب الأهداف التي تُسجل في مرمى النادي الأهلي باقدام لاعبو الفريق السابقون.

الاهلي

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك "ظاهرة غريبة جدا في الموسم الحالي .. معظم الأهداف اللي بتدخل مرمى الأهلي بيسجلها لاعبي الأهلي السابقين. 

واشار الى أبرز هذه الحالات كالتالي:

حسام حسن سجل لمودرن سبورت.

محمد فخري سجل لفاركو.

محمد حمدي زكي سجل لحرس الحدود.

فادي فريد سجل للاتحاد السكندري.

مصطفى فوزي سجل هدفين للمصرية للاتصالات.

مصطفى سعد ميسي سجل لزد.

ونجح مصطفى سعد ميسي في تسجيل الهدف الأول لصالح فريق زد إف سي في مرمى النادي الأهلي، فى المباراة المقامة حاليا على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ميسي الهدف في الدقيقة 10 من انطلاق المباراة من تسديدة قوية زاحة من داخل منطقة الجزاء من بين أقدام محمد الشناوي لتعلن عن تقدم زد بالنتيجة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري. 

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد وأشرف بن شرقي. 

خط الهجوم: مروان عثمان. 

يجلس على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود تريزيجيه ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.

الاهلي الزمالك خالد طلعت

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

الحرب على إيران

حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

أرشيفية

الشرع يؤكد لولي العهد السعودي وقوف سوريا إلى جانب المملكة

نتنياهو

نتنياهو يستلهم قصة هامان ويستحضر عيد بوريم لتعبئة الشعب الإسرائيلي ضد إيران

أرشيفية

الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى 10 دول في الشرق الأوسط

بالصور

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون "سوبر فود"؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

