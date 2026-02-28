ناقد رياضي يكشف عن ظاهرة غريبة خلال مباريات الأهلي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن ظاهرة غريبة في الموسم الحالي للدوري المصري، حيث أشار إلى أن أغلب الأهداف التي تُسجل في مرمى النادي الأهلي باقدام لاعبو الفريق السابقون.

الاهلي

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك "ظاهرة غريبة جدا في الموسم الحالي .. معظم الأهداف اللي بتدخل مرمى الأهلي بيسجلها لاعبي الأهلي السابقين.

واشار الى أبرز هذه الحالات كالتالي:

حسام حسن سجل لمودرن سبورت.

محمد فخري سجل لفاركو.

محمد حمدي زكي سجل لحرس الحدود.

فادي فريد سجل للاتحاد السكندري.

مصطفى فوزي سجل هدفين للمصرية للاتصالات.

مصطفى سعد ميسي سجل لزد.

ونجح مصطفى سعد ميسي في تسجيل الهدف الأول لصالح فريق زد إف سي في مرمى النادي الأهلي، فى المباراة المقامة حاليا على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ميسي الهدف في الدقيقة 10 من انطلاق المباراة من تسديدة قوية زاحة من داخل منطقة الجزاء من بين أقدام محمد الشناوي لتعلن عن تقدم زد بالنتيجة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود تريزيجيه ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.