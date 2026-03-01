قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يوما على ذمة التحقيق
موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .

وأشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12003 طن تشمل 6400 طن يوريا و2927 طن كلينكر و 200 طن جبس و 360 طن مولاس و 148 طن بصل معبأ و 1968 طن بضائع متنوعة .

وأوضح البيان أنه قد لغت حركة الوارد من البضائع العامة 35098 طن تشمل : 3743 طن قمح و 6700 طن ذرة و 8415 طن حديد و 5547 طن خردة و 5658 طن فول و 1679 طن خشب زان و 2000 طن ابلاكاش و 1356 طن بضائع متنوعة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 41249 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 9588 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3832 طن قمح متجهين إلى صوامع المنيا و اسيوط و كوم ابو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 3415 حركة .

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 5035 طن تشمل خضروات وفواكه ومفاتيح ليد سيارات وكابلات كهربائية ومنسوجات و ملابس وضفائر سيارات و مفاتيح ليد واشارات وأوتوبيسات ومعدات و ماكينات وأنابيب منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا – التشيك – اسبانيا – الدنمارك – سلوفيكيا - سلوفينيا - فرنسا – رومانيا – المجر – النمسا - بلجيكا  .

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

