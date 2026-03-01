قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

خضروات ارشيفيه
خضروات ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الانضباط الملحوظ في حركة البيع والشراء، مع توافر كميات مناسبة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة بمختلف المراكز، ما انعكس على استقرار الأسعار وعدم وجود أي زيادات في السلع، اليوم الأحد 1 مارس 2026.

أسعار الخضروات والفاكهة 

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة لضبط الأسواق وتعزيز المعروض المحلي بالمنافذ.

وخلال جولة لرصد الأسعار داخل عدد من الأسواق بمدينة الداخلة وبعض القرى، أوضح تجار أن المعروض من الخضر والفاكعة والسلع الاساسية يشهد وفرة واضحة، خاصة في أصناف الشتاء، بالتزامن مع انتظام سلاسل الإمداد وزيادة الإنتاج الزراعي بالمحافظة، الأمر الذي أسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب.

وفيما يتعلق بأسعار الخضر، سجلت البطاطس 15 جنيهًا للكيلوجرام، بينما بلغ سعر الطماطم 10 جنيهات، ووصل سعر الخيار إلى 25 جنيهًا، وسجل الجزر 25 جنيهًا، فيما بلغ سعر البسلة 30 جنيهًا للكيلوجرام، كما سجل البصل بنوعيه الأحمر والأبيض 15 جنيهًا، وسعر الفلفل الرومي 25 جنيهًا، والفلفل الشطة 20 جنيهًا، فيما بلغ سعر الباذنجان 20 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 17.5 جنيهًا للكيلوجرام.

أما الفاكهة، فجاءت أسعارها متباينة وفقًا للصنف، حيث سجل التفاح 60 جنيهًا للكيلوجرام، والمانجو 60 جنيهًا، فيما بلغ سعر العنب والكاكا 50 جنيهًا، وسجل الرمان 40 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجوافة 30 جنيهًا، والكنتالوب 30 جنيهًا، وسجل الموز 25 جنيهًا، وكذلك البرتقال واليوسفي 25 جنيهًا للكيلوجرام، في حين سجلت البطاطا 10 جنيهات.

وأكد عدد من المواطنين أن الأسواق تشهد استقرارًا واضحًا مقارنة بالفترات السابقة، في ظل تكثيف الحملات التموينية والرقابية التي تستهدف مواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو المغالاة في الأسعار، خاصة مع زيادة الإقبال خلال موسم الشتاء.

ويعكس هذا المشهد نتائج التوسع في الرقعة الزراعية وتطبيق نظم الري الحديث بالمناطق الواحاتية، إلى جانب دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج، ما ساعد على رفع حجم المعروض داخل الأسواق المحلية.

وتواصل المحافظة تنفيذ مبادرات لطرح السلع بأسعار مناسبة من خلال منافذ ثابتة ومتنقلة، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية، بما يعزز الاستقرار التمويني ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي داخل مراكز وقرى الوادي الجديد.

