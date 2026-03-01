إعلاميين في جحيم| نهلة عامر: ضيفتي اتهمتني بالجهل وطالبت بطردي

وقعت الإعلامية نهلة عامر في فخ مقلب "إعلاميين في جحيم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، بعد استضافتها الفنانة لي لي قاسم التي اتهمتها بعدم التجهيز الجيد للقاء.





وقالت نهلة، وهي تحاول إنقاذ الموقف، إن الضيفة بدت منفعلة منذ الدقائق الأولى، مشيرة إلى أن الأمور خرجت عن السيطرة بعد اتهامها بأنها "مذيعة مبتدئة" لا تعرف تاريخ ضيوفها.

الفنانة لي لي قاسم هاجمت نهلة قائلة: "المفروض تبقى مذاكراني كويس قوي، أنا سني صغير لكن تاريخي كبير".



وزادت المداخلات الهاتفية من تعقيد الموقف، حيث تساءلت إحدى المتصلات عن أعمال الفنانة لي لي قاسم، مما أثار غضب الضيفة أكثر، ودفعها للصراخ في الاستوديو مطالبة بإنهاء الحلقة فورًا.

وأشارت نهلة عامر إلى أن الضيفة ألقت اتهاماتها واحدة تلو الأخرى، متهمة إياها والإعداد بعدم قراءة سيرتها الفنية، ومهددة بعدم الظهور مجددًا على القناة.

وحاولت الإعلامية نهلة عامر، التماسك رغم الصدمة، موضحة أن الضيفة رفضت استكمال الحديث وطالبت بمدير القناة لإنهاء ما وصفته بـ"المهزلة".



المذيعة قالت إنها كانت على وشك الانهيار عندما سمعت لي لي قاسم تقول: "أنا جاية من آخر الدنيا وسيبت تصوير مسلسلي عشان أطلع مع مذيعة مش مذاكراني أصلًا"، مشددة على أنها حاولت تهدئتها دون جدوى.

واستمرت المداخلات الهاتفية في التصعيد، حيث وجهت متصلة تعليقات شخصية ومدحًا مبالغًا، بينما حاولت نهلة الحفاظ على الهدوء والسيطرة على الأعصاب رغم الإحراج المتزايد، محاولة إعادة توجيه الحوار إلى مساره الطبيعي.

في ختام الحلقة كشف فريق العمل أن كل ما حدث كان مقلبًا مدبرًا بمشاركة الفنانة ليلى قاسم، التي أكدت وهي تحتضن نهلة: "حاولنا نستفزك بكل الطرق بس ربنا معاكي والله"