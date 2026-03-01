محمد مرجان: لابد من إعادة النظر في أسعار تذاكر المباريات

طالب محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن لايف والمدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي ، بإعادة النظر في مسألة أسعار تذاكر المباريات ، موضحاً أن ملف الجمهور يحتاج تضافر جميع الجهود من كافة الجهات حتى يعود الجمهور إلى المدرجات.

وتابع محمد مرجان في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان": الجمهور بيكون متواجد بقوة في المدرجات في مباريات أفريقيا لكن في الدوري الأمر محتاج إعادة النظر ..مش منطقي نخلّي سعر التذكرة في الدوري زي أفريقيا ..خصوصاً أن الفريق بيلعب ماتش كل 3 أيام تقريباً.

وواصل محمد مرجان : مينفعش أحط سعر تذكرة لمباريات الدوري زي أفريقيا ..ولابد أن يكون هناك تواصل بين المنسق الأمني والإدارة التنفيذية مع الجهات الأمنية.

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك