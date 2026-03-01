عاطف واصف: تعلمت صناعة الفضة وأنا عندي 13 سنة على يد والدي

تحدث عاطف واصف رئيس مجلس إدارة شركة واصف للفضيات، عن مسيرته الطويلة في عالم الفضة، مؤكدًا أنه بدأ التعلم منذ كان عمره 12 سنة على يد والده، وما لبث أن أصبح واحدًا من أبرز الشخصيات في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "أنا عاطف واصف، اتعلمت الفضة وأنا عندي 13 سنة، والدي علمني، وبقيت شاطر فيها أوي لغاية ما وصلت إني بقيت أكبر واحد في الشرق الأوسط".

وتابع، أنه ليس مجرد تاجر، بل يجمع بين التجارة والتصنيع في آن واحد، موضحًا: "أكبر تاجر.. تاجر ومصنّع".

وعن الألقاب التي يُنادى بها بين زملائه ومحيطه، كشف واصف أنه يُعرف بين الناس بأسماء عدة منها "الخواجة"، "الحاج"، "المعلم"، و"شهبندر التجار"، مشيرًا إلى أن اللقب الأخير هو الأقرب إلى قلبه: "بيقولوا لي كدا.. وأكتر لقب أحبه هو شهبندر التجار".