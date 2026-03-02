قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يطلب من سكان 53 قرية في جنوب لبنان والبقاع إخلاء بلداتهم
أنباء اغتيال نتنياهو تثير الفوضى على وسائل التواصل.. الإعلام ينفي وغموض حول الرد الرسمي
ترامب: لدينا 3 خيارات جيدة لقيادة إيران.. واستمرار الضربات إذا لزم الأمر
ردا على اغتيال خامنئي.. حزب الله يتبنى إطلاق الصواريخ على إسرائيل
رويترز: دوي انفجارات في أجزاء من تل أبيب
دعاء الفجر 12 رمضان.. أدعية مأثورة لتيسير الرزق والأمور الصعبة
لبنان يدين إطلاق الصواريخ من الجنوب: تصرف خطير يهدد أمن البلاد
تحسبا لأي تهديدات.. واشنطن ترفع مستوى التأهب الأمني حول مبنى الكونجرس
حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي
الجيش الكويتي: تصدينا لأهداف جوية معادية بكفاءة عالية
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
بيان خليجي أمريكي أردني: ندين بشدة الهجمات الإيرانية المتهورة في أنحاء المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواعيد قطارات أسوان اليوم الإثنين 2-3-2026.. النوم والعادي والمكيف

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
محمد عبد الفتاح

ينشر “صدى البلد” مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الاثنين 2-3-2026  ، والتى تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

ويُفضّل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة، فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يُقلّل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35 .

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40 .

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15 .

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20 .

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (اسبانى مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

ويتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو، لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

الطقس

انقلاب مفاجئ في الطقس.. موجة برودة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار غداً

بن شرقي

ناقد رياضي يصدم جماهير الأهلي بشأن بن شرقي

ترشيحاتنا

تركي ال الشيخ يزور انغام فى منزلها

عزومة فطير مشلتت.. تركي آل الشيخ في زيارة خاصة لـ أنغام

أرشيفية

جيش الاحتلال عن إطلاق النار من لبنان: كل عدو سيدفع ثمنا باهظا

المستشار تركي آل الشيخ وعمرو دياب

أخي الغالي أبو عبد الله.. تركي آل الشيخ يزور عمرو دياب في منزله

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد