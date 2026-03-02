قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم يختبر مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة أثناء جولته بقنا|صور
موعد مباراة الزمالك والإتحاد فى الدوري المصري القنوات الناقلة
شهادتها معتمدة من جامعة هيروشيما|شاهد وزير التعليم يتحاور مع الطلاب عن أهمية مادة البرمجة
الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف
بلا تسريبات حتى الآن.. فرق الرصد البيئي تطوق موقع حادث المنصة البترولية في رأس شقير
مصرع طالبة وإصابة 3 في انقلاب سيارة أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم مفاجئ
المعلمين "على التختة "ووزير التعليم "بيشرح لهم"|ماذا حدث بإحدى مدارس قنا اليوم؟|صور
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل
محلل سياسي: إسرائيل تستخدم ملفات إبستين للضعط على ترامب في حرب إيران
جيش الإحتلال يستهدف قياديا بارزا من حزب الله في غارة على الضاحية الجنوبية
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات وقدرات شحن احترافية.. فيفو تطلق جهازا لوحيت جديدا.. إليك أهم مواصفاته

لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في جهاز Vivo اللوحي وتشير التسريبات جديدة من الصين إلى أن جهاز Vivo Pad 6 Pro يأتي ببطارية أكبر، و لم تفصح التسريبات عن اسم الجهاز صراحةً، لكن المواصفات تتطابق مع ما يتوقعه معظم الناس من تحديث لجهاز iPad 6 Pro، أو ربما نسخة مماثلة تحمل علامة iQOO التجارية مبنية على مكونات مشابهة.

مواصفات جهاز Vivo Pad 6 Pro

قد يكون أحد أبرز التغييرات هو المعالج. فبدلاً من الاعتماد على معالجات MediaTek ، تشير الشائعات إلى أن الجهاز اللوحي القادم سينتقل إلى معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. إذا ثبتت صحة ذلك، فسيكون تحولًا كبيرًا. ستكون هذه الشريحة مناسبة لتعدد المهام، وأعباء العمل الإبداعية، والألعاب ذات معدل الإطارات العالي

بحسب آخر التسريبات، يبلغ حجم الشاشة 13.2 بوصة. إذا صحّ ذلك، فسيكون ذلك زيادة طفيفة عن شاشة الجيل السابق التي كانت بحجم 13 بوصة. كما يُشاع أيضاً أنها ستدعم معدل تحديث عالٍ، ربما يصل إلى 144 هرتز. على شاشة بهذا الحجم، يسهل ملاحظة سلاسة الحركة، خاصةً عند التصفح ومشاهدة الوسائط. لم تُكشف تفاصيل الدقة بعد، لكن شركة فيفو عادةً ما تستهدف دقة عالية في هذه الفئة.

على الجانب الآخر يبدو أن تصميم الكاميرات لم يتغير. تشير التسريبات إلى وجود مستشعر خلفي بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. وهذا أمر شائع في الأجهزة اللوحية، ويكفي لإجراء مكالمات الفيديو ومسح المستندات ضوئيًا، لا أكثر.

إلا أنه في المقابل تعد سعة البطارية هي ما يميز هذا الجهاز. يُقال إن جهاز Pad 6 Pro مزود ببطارية سعتها حوالي 13000 مللي أمبير، بزيادة عن 12050 مللي أمبير في الطراز السابق . وهذه سعة كبيرة بالفعل بمعايير الأجهزة اللوحية. وتشير الشائعات إلى أن الشحن سيصل إلى 90 واط.

ميزات جهاز Vivo Pad 6 Pro

أما بالنسبة للتوقيت، فيشير المصدر نفسه إلى إطلاقه في الصين في مارس 2026. وقد تكشف شركة فيفو عنه بالتزامن مع هاتفي X300 Ultra وX300s، على غرار ما فعلته سابقًا. ولم يُعلن بعد عن موعد توفره عالميًا.

في السياق نفسه يشهد سوق أجهزة التابلت التي تعمل بنظام أندرويد انتعاشاً تدريجياً، لا سيما في فئة الشاشات الكبيرة. ويبدو أن شركة فيفو تستهدف بهذا الطراز المستخدمين الذين يرغبون في شاشة بحجم شاشة الكمبيوتر المحمول دون التضحية بالأداء. وإذا ما تم تحديد سعر تنافسي، فقد يصبح هذا الجهاز خياراً جدياً للمستخدمين المتقدمين الذين لا يفضلون الاعتماد على جهاز آيباد.

جهاز فيفو جهاز فيفو باد 6 برو معدل تحديث سعة البطارية الأجهزة اللوحية أجهزة التابلت

