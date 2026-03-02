قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

نانسي صلاح: وفاة أختي كانت صدمة كبيرة وأتولى تربية ابنتها

نانسى صلاح
نانسى صلاح
قسم الفن

كشفت الفنانة نانسى صلاح، عن جانب إنساني مؤثر من حياتها الشخصية والفنية خلال استضافتها في برنامج بين السطور، ولم تتمالك الفنانة نفسها حين تطرقت إلى خذلان بعض المقربين، لتنهار بالبكاء، مشيرة إلى أنها رغم ما تبدو عليه من قوة ما زالت تكمل طريقها، قائلة بحسم: «أي حد وقف في طريقي ييجي يقف قدامي، وهو هيعرف قيمته، أنا مش هسكت تاني ومش هاجي على نفسي أبداً».

وتطرقت نانسي، إلى محطات قاسية في حياتها، كاشفة لأول مرة تفاصيل عن وفاة شقيقتها مرفت، مؤكدة أن رحيلها كان صدمة موجعة، وأنها لم تحزن حتى عند وفاة والدتها بنفس القدر، موضحة أنها علمت بخبر الوفاة متأخرًا بسبب انشغالها وقتها بتصوير مسلسل «المماليك».

وأثارت نانسي جدلًا واسعًا بعدما صرحت بأنها تعرضت للسحر، قائلة: «كان معمولي سحر بخراب البيت، شعري كان بيقع، واتقال لي متتجوزيش لو هتشتغلي، وبالمرض، وكل ده اتحقق، وعرفوا يعملوا العمل».

كما تحدثت بصراحة عن علاقتها بالمخرج الراحل سامح عبد العزيز، مؤكدة أنه كان يمثل لها دعمًا كبيرًا على المستويين الشخصي والمهني.

وأوضحت أن الراحل كان أول من منحها مشاعر حب صادقة وساندها بقوة في بداياتها، مشيرة إلى أن فارق العمر بينهما لم يشكل أي عائق في طبيعة العلاقة، التي اتسمت بالتفاهم والتقدير المتبادل.

وأضافت أن غيابه ترك أثرًا بالغًا في نفسها، خاصة مع افتقادها لاهتمامه الدائم وسؤاله المستمر عنها، وهو ما شعرت بقيمته أكثر بعد رحيله.

وأكدت نانسي، أن وجوده في حياتها لم يقتصر على المشاعر فقط، بل امتد إلى الدعم الفني والتوجيه المهني، مؤكدة أن ذكراه ما زالت حاضرة في وجدانها حتى اليوم.

وخلال اللقاء، تحدثت نانسي صلاح بعفوية شديدة عن شكلها، قائلة: «أنا مناخيري كبيرة، ووايعة يعني، ولو عملت عملية تجميل؟»، مؤكدة أنها تصالحت مع نفسها ولم تعد تسعى لإرضاء أحد على حساب راحتها.

نانسى صلاح الفنانة نانسى صلاح زواج الفنانة نانسى صلاح

