السكرتير العام لبني سويف يتابع مستجدات ملفات التصالح والتقنين والتعديات والمتغيرات المكانية

عقد السكرتير العام كامل علي غطاس ببني سويف، اجتماعاً موسعاً، لمناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة العمل في ملفات التصالح وتقنين أراض أملاك الدولة و إزالة التعديات والمتغيرات المكانية ،وذلك بحضور رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وأعضاء اللجنة التنسيقية للتصالح ولجان الإشراف على المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة.

ناقش السكرتير العام معدلات ونسب الأداء بملف التصالح على مخالفات البناء، حيث تم استعراض تقارير موقف تلقي طلبات التصالح ، بجانب متابعة آخر المستجدات في ملف المتغيرات المكانية، وبيان موقفها والمستهدف والمُحقق منها، والموقف الحالي وجهود إزالة التعديات والبناء المخالف، فضلا عن مناقشة الإجراءات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراض الدولة، وعرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي لعدد الموافقات .

وأشار السكرتير العام إلى تعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية والمتغيرات المكانية لاستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع التأكيد عل تكثيف عمل اللجان الفنية ، للانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة خلال المواعيد المقررة.