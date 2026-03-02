قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أوقاف الوادي الجديد تكرم المشاركين في دورة الترتيب الوظيفي والخدمة المدنية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

قام فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح مدير عام أوقاف الوادي الجديد بتكريم كوكبة من الكوادر القيادية والإدارية بالمديرية، وذلك بمناسبة اجتيازهم بنجاح فعاليات دورة "الترتيب الوظيفي" ودورة "الخدمة المدنية". تأتي هذه الخطوة لتعكس الرؤية الاستراتيجية للمديرية في جعل التدريب المستمر حجر الزاوية لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز الإداري بما يواكب تطلعات الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة والارتقاء بالعنصر البشري الذي هو أساس النهضة.
​أقيمت هذه البرامج التدريبية النوعية في رحاب جهاز تعمير الوادي الجديد، وبرزت من خلالها روح التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة في المحافظة. وقد تمت هذه الدورات تحت إشراف وتنسيق دقيق من نخبة من الخبراء:
​د/ رشا يوسف علي: مسئول الخطة التدريبية بالجهاز، والتي بذلت جهوداً مضنية في تصميم مسار تدريبي يجمع بين الحداثة النظرية والتطبيق العملي.
​مهندس/ حسام الدين حسن: مدير عام مركز النظم والمعلومات، الذي أشرف على الجوانب التقنية، مؤكداً على حتمية التحول الرقمي في الإدارة الحديثة.
​شهد الحفل تكريم قامات إدارية مشرفة أثرت التدريب بمشاركتها الفعالة، وهم:
​أ/ محمود سيد محمد عمر عاشور: مدير إدارة البر بمديرية أوقاف الوادي الجديد.
​د/ محمد يوسف حمود عطاالله: مدير إدارة نظم المعلومات بالمديرية.
​أ/ عماد عبدالوهاب عبدالعواض.
​أ/ عبدالمنعم محمد عبدالناصح.
​وخلال مراسم التكريم، أعرب السيد مدير عام أوقاف الوادي الجديد عن فخره بالمستوى الراقي الذي ظهر به المكرمون، مؤكداً أن تطبيق معايير قانون الخدمة المدنية وفهم قواعد الترتيب الوظيفي سيسهمان بشكل مباشر في تنظيم سير العمل وتحديد المسؤوليات بدقة، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الدعوية والإدارية. كما وجه خالص الشكر والتقدير لقيادات جهاز التعمير على استضافتهم الكريمة وتوفير البيئة الاحترافية التي ساهمت في إنجاح هذا البرنامج التدريبي الهام.
 

