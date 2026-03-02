قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

كمين غادر لطالب 17 عاما في طريق المسجد | وشاهد عيان : الردع الحاسم يوقف تكرار الجرائم

كمين غادر لطالب 17 عاما في طريق المسجد|وشاهد عيان: لابد أن تتحقق العدالة سريعا
كمين غادر لطالب 17 عاما في طريق المسجد|وشاهد عيان: لابد أن تتحقق العدالة سريعا
ياسمين القصاص

في واقعة مؤلمة هزت مشاعر أهالي سرياقوس التابعة لمدينة الخانكة، لقي طالب بالمرحلة الثانوية الأزهرية مصرعه في أثناء توجهه لأداء صلاة التراويح.

وتعود تفاصيل الحادث إلى خروج الطالب وليد محمد رجب، البالغ من العمر 17 عاما، من منزله قاصدا المسجد، قبل أن يعترضه أربعة أشخاص ويعتدوا عليه بأسلحة بيضاء، موجهين له طعنات متعددة تسببت في سقوطه أرضا متأثرا بإصاباته الخطيرة.

وفي هذا الصدد، يقول حنان حسن، أحد شهود عيان، إن ما حدث جريمة بشعة لا يمكن تبريرها، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة قانونية على مرتكبيها حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مشددا على أن الردع الحاسم هو السبيل لوقف تكرار مثل هذه الوقائع المؤلمة.

وأضافت حسن- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استمرار بعض الجرائم يعود  إلى غياب العقاب الكافي، ولابد أن تتحقق العدالة سريعا، وأن يتم تطبيق القانون بكل حزم لحماية المجتمع وأبنائه.

وسارع الأهالي إلى محاولة إنقاذه بنقله إلى المستشفى، غير أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث انتقلت إلى مكان الحادث، وأجرت التحريات اللازمة التي قادت إلى تحديد وضبط المتهمين في وقت قياسي. 

وقد اعترفوا بارتكاب الجريمة، فيما قررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثمان بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

ورحل الطالب الشاب تاركا خلفه حزنا عميقا في قلوب أسرته وأهالي منطقته، الذين خيمت عليهم حالة من الصدمة والأسى.

الخانكة قتل طالب 17 عام قتل طالب أزهري القليبوبية جرائم القليوبية

