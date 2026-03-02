محافظ دمياط يستقبل أسقف دمياط وكفر الشيخ وأسقف شبرا الجنوبية



استقبل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، ونائبه الدكتور محمد فوزى ، اليوم بديوان عام المحافظة، نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ وبرارى بلقاس ، ونيافة الأنبا مكارى أسقف شبرا الجنوبية، ووفد الكنيسة و كنيسة العذراء مريم بدمياط .

حيث تلقى " محافظ دمياط " ونائبه التهنئة لحصولهما على ثقة القيادة السياسية ، معربين عن خالص أمنياتهم بدوام التوفيق والسداد.

فيما وقد أعرب " الدكتور حسام الدين فوزى " عن تقديره البالغ لهذه الزيارة ، مؤكدًا أن المصريين تربطهم أواصر محبة وأخوة عميقة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وأكد " المحافظ " عن تقديره لدور الكنيسة الهام و تكاتفها للهمل يدًا واحدة لدعم مسيرة التنمية والبناء ..