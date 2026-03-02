روشتة برلمانية لحماية تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية

ثمن النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ تحركات الحكومة لبحث تداعيات غلق المجال الجوي على حركة الصادرات المصرية.

وأكد" سمير " في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" على ضرورة وضع خطة عاجلة لحماية التجارة الخارجية المصرية من التداعيات المحتملة للتصعيد الإقليمي في المنطقة.

وأكد عضو الشيوخ ضرورة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استمرارية حركة الصادرات والحفاظ على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، مع تقليل أي آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وتواصل وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، التنسيق العاجل والمكثف لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، لاسيما الحاصلات الزراعية سريعة التلف.

أصدرت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا مشتركًا أكدت فيه استمرار التنسيق العاجل والمتواصل لمتابعة تأثيرات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، خصوصًا الحاصلات الزراعية سريعة التلف.



وأكدت الوزارات أن أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وممثلي المجالس التصديرية، والشركات العاملة في قطاع التصدير، لضمان سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل قطاع.