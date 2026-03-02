قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يجرى اتصالات مكثفة مع دول الخليج والأردن والعراق لمتابعة التطورات الإقليمية
سكة حديد العاشر | النواب يوافق على عدد من القرارات الجمهورية .. تفاصيل
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة رفع المخلفات من محيط الترام

محيط ترام الرمل
محيط ترام الرمل
أحمد بسيوني

كلف المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء  والإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط مشروع تطوير ترام الرمل والشوارع الرئيسية والفرعية أولا بأول التي كثرت منها شكاوى المواطنين ،والاستجابة لمطالب الشارع السكندري فيما يختص بقطاع النظافة بشكل دوري.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الإسكندرية الخاصة برفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات من الشوارع أولا بأول؛ فقد تم منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى الآن رفع ٤٤ ألفا و٤٧٠ طنا تقريباً مخلفات صلبة من الشوارع. حيث تم رفع القمامة من محيط الترام بالكامل (محطة شدس-وصفر- سابا باشا- سان استيفانو )، بالإضافة على إزالة الإشغالات بنفق سيدي جابر وتنظيفه وغسيله بالكامل.

وبناء على الشكاوى المتكررة من وجود أرض فضاء ملكية خاصة تحولت إلى مقلب مخلفات خلف كمبوند القضاة بحي شرق، فقد قامت شركة نهضة مصر برفع نحو ٧٢٠ طن مخلفات من الأرض.

وفيما يختص بالاستجابة لشكاوى المواطنين؛ فقد استقبلت شركة نهضة مصر ٣٨٩ شكوى منذ بداية شهر رمضان حتى الآن وذلك من خلال الخط الساخن للشركة (17696 ) أو أرقام خدمة العملاء المخصصة (03-3624070  - 01227666685- 03-3603999) ،أو من خلال رصد مواقع التواصل الاجتماعي.

الإسكندرية محافظ الاسكندرية المخلفات محيط الترام نهضة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

بنيامين نتنياهو

أنباء اغتيال نتنياهو تثير الفوضى على وسائل التواصل.. الإعلام ينفي وغموض حول الرد الرسمي

ترشيحاتنا

نور ايهاب

نور إيهاب تخشى تكرار أخطاء من حولها في اتنين غيرنا

النص

تعرف على القنوات العارضة ومواعيد عرض مسلسل النص

جهاد حسام الدين

جهاد حسام الدين.. قلب ممزق بين أخ مظلوم وآخر مدان في إفراج

بالصور

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد