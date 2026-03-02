محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة رفع المخلفات من محيط الترام

كلف المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط مشروع تطوير ترام الرمل والشوارع الرئيسية والفرعية أولا بأول التي كثرت منها شكاوى المواطنين ،والاستجابة لمطالب الشارع السكندري فيما يختص بقطاع النظافة بشكل دوري.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الإسكندرية الخاصة برفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات من الشوارع أولا بأول؛ فقد تم منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى الآن رفع ٤٤ ألفا و٤٧٠ طنا تقريباً مخلفات صلبة من الشوارع. حيث تم رفع القمامة من محيط الترام بالكامل (محطة شدس-وصفر- سابا باشا- سان استيفانو )، بالإضافة على إزالة الإشغالات بنفق سيدي جابر وتنظيفه وغسيله بالكامل.

وبناء على الشكاوى المتكررة من وجود أرض فضاء ملكية خاصة تحولت إلى مقلب مخلفات خلف كمبوند القضاة بحي شرق، فقد قامت شركة نهضة مصر برفع نحو ٧٢٠ طن مخلفات من الأرض.

وفيما يختص بالاستجابة لشكاوى المواطنين؛ فقد استقبلت شركة نهضة مصر ٣٨٩ شكوى منذ بداية شهر رمضان حتى الآن وذلك من خلال الخط الساخن للشركة (17696 ) أو أرقام خدمة العملاء المخصصة (03-3624070 - 01227666685- 03-3603999) ،أو من خلال رصد مواقع التواصل الاجتماعي.