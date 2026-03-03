حدث في 13 رمضان.. استلام مفاتيح بيت المقدس ورحيل حجاج بن يوسف الثقفي

حدث في ١٣ رمضان.. شهد اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك عبر العصور المتعاقبة مجموعة من الوقائع الدينية والسياسية التي تركت بصمة في الوجدان المصري والإسلامي، حيث تنوعت ما بين فتوحات كبرى، وتحولات في نظام الحكم، ومعالم معمارية خالدة. وفيما يلي رصد لأبرز تلك الأحداث:

. استلام مفاتيح بيت المقدس

في العام 15 للهجرة، وصل الخليفة عمر بن الخطاب إلى أرض فلسطين، وذلك بعد سلسلة من المعارك القوية التي خاضها المسلمون لفتح بلاد الشام.

وفي هذا اليوم، تسلم أمير المؤمنين مفاتيح القدس، ومنح أهلها عهدًا بالأمان على أنفسهم وممتلكاتهم.

. رحيل الحجاج بن يوسف الثقفي

شهد ذات اليوم من عام 95 للهجرة وفاة الشخصية المثيرة للجدل في التاريخ الأموي، الحجاج بن يوسف الثقفي (أبو محمد)، الذي يعود نسبه إلى قبيلة ثقيف، وهو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود وصولاً إلى هوزان.

خلافة المستظهر بالله في قرطبة

في الثالث عشر من رمضان عام 414 للهجرة، تمت مبايعة عبد الرحمن بن هشام الأموي بالخلافة في مدينة قرطبة، واتخذ لقب "المستظهر بالله"، إلا أن فترة حكمه لم تدم طويلاً، حيث استمرت لشهر وسبعة عشر يومًا فقط.

. تدشين صلاة الجمعة بجامع الجيوش

أقيمت أول صلاة جمعة في جامع الجيوش المشيد فوق جبل المقطم بالقاهرة عام 484 للهجرة.

وأمر ببناء هذا المسجد بدر الجمالي، والي عكا الذي استعان به الخليفة المستنصر بالله الفاطمي لإدارة شؤون البلاد، حيث نجح في إنهاء الأزمات التي عرفت بـ"الشدة المستنصرية".