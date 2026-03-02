قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيادة المركزية الأمريكية: لا وجود للسفن الإيرانية في خليج عمان
البرازيل تعلن مواجهة منتخب مصر وديا 6 يونيو
كل الخيارات مطروحة.. جيش الاحتلال يلمح إلى اجتياح بري للبنان
بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال بسبب برنامج ليفل الوحش
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تستخدم قريبا قدرات جديدة في الحرب
«سلامتك تهمنا».. حملة للحد من المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية | صور
أعرف إجابة أمير مرتضى منصور على سؤال ماذا تفعل لو أصبحت رئيسا للنادي الأهلي؟
برلماني: تحذيرات الرئيس السيسي من اتساع الصراع بالمنطقة تعكس إدراكا دقيقًا لمخاطر المرحلة
طهران تحت النيران.. سلاح الجو الإسرائيلي يقصف الاستخبارات الإيرانية وفيلق القدس
هجوم على ميناء جاسك جنوب إيران واندلاع النيران في 100 قارب صيد
إيران خاطب الأمم المتحدة ووزراء خارجية العالم بشأن "جرائم الحرب" الأمريكية والإسرائيلية
الجيش الكويتي يعلن استشهاد رقيب في القوات البحرية بسبب الضربات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطط التدخلات وآفاق التعاون المستقبلي

اليمن يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطط التدخلات وآفاق التعاون المستقبلي
اليمن يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطط التدخلات وآفاق التعاون المستقبلي
أ ش أ

بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي باليمن، الدكتورة أفراح الزوبة، اليوم "الإثنين"، في العاصمة المؤقتة "عدن"، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي، خطة تدخلات البرنامج وآفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين؛ بما يعزز جهود التنمية المستدامة.

وتطرق اللقاء، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم، إلى المشاريع التي ينفذها البرنامج ومستوى الإنجاز، والتي شملت مشروع تطوير مصائد الأسماك والإنزال السمكي بعدد من المحافظات، ومشروع بناء القدرات المؤسسية "سيري"، ومشاريع التنمية الاقتصادية من خلال سلاسل القيمة ودعم المشاريع الصغيرة، والإصلاح المؤسسي، ودعم الوزارات والمؤسسات والبنك المركزي اليمني، ومشروع الإدارة المالية لوزارتي المالية والخدمة المدنية.

وأشارت الزوبة إلى الأثر الكبير لبرامج ومشاريع البرنامج الإنمائي في دعم مسارات التنمية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية..مؤكدة احتياجات اليمن المتزايدة لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تواكب التحديات الراهنة.

وشددت على أهمية مواءمة تدخلات البرنامج مع الأولويات الوطنية وخطط الحكومة، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة تخدم المواطنين.

ولفتت إلى أهمية الانتقال من التدخلات الإغاثية إلى التنموية، خاصة في هذه المرحلة..متطرقة إلى المشاريع التي نفذها ومولها البرنامج في قطاع المياه، خصوصًا في محافظتي تعز ولحج.

وأكدت أن اليمن يعد من أكثر الدول معاناة من شح المياه، وما يتطلبه ذلك من مضاعفة الجهود في هذا القطاع الحيوي، موضحة قائمة الاحتياجات في مجالي الصحة والتعليم، وضرورة توجيه الدعم لتنفيذ مشاريع ذات أثر مباشر ومستدام.

من جانبها، استعرضت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، عمل البرنامج وآليات التنفيذ والتنسيق مع الحكومة عبر القطاعات والمؤسسات الوطنية، مبينة تركيز البرنامج في اليمن على محاور تحسين سبل العيش والدخل، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وبناء السلام، والطاقة، والمياه، والتغير المناخي.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي باليمن الدكتورة أفراح الزوبة العاصمة المؤقتة عدن جهود التنمية المستدامة وكالة الأنباء اليمنية سبأ مشروع تطوير مصائد الأسماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

ترشيحاتنا

التجديف يكرم أبطال أنطاليا وأفريقيا

التجديف يكرم أبطال أنطاليا وأفريقيا.. القماطي: نستهدف منصات التتويج بأولمبياد داكار ولوس أنجلوس

الغندور

طلب عاجل من الغندور لـ حسام حسن بسبب ناصر منسي..فما القصة

عماد النحاس

الأهلي يدرس ضم عماد النحاس لجهاز ييس توروب

بالصور

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية

اتنين غيرنا الحلقة 13.. آسر ياسين في ورطة بسبب دينا الشربيني

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

المزيد