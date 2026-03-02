اليمن يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطط التدخلات وآفاق التعاون المستقبلي

بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي باليمن، الدكتورة أفراح الزوبة، اليوم "الإثنين"، في العاصمة المؤقتة "عدن"، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي، خطة تدخلات البرنامج وآفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين؛ بما يعزز جهود التنمية المستدامة.

وتطرق اللقاء، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم، إلى المشاريع التي ينفذها البرنامج ومستوى الإنجاز، والتي شملت مشروع تطوير مصائد الأسماك والإنزال السمكي بعدد من المحافظات، ومشروع بناء القدرات المؤسسية "سيري"، ومشاريع التنمية الاقتصادية من خلال سلاسل القيمة ودعم المشاريع الصغيرة، والإصلاح المؤسسي، ودعم الوزارات والمؤسسات والبنك المركزي اليمني، ومشروع الإدارة المالية لوزارتي المالية والخدمة المدنية.

وأشارت الزوبة إلى الأثر الكبير لبرامج ومشاريع البرنامج الإنمائي في دعم مسارات التنمية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية..مؤكدة احتياجات اليمن المتزايدة لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تواكب التحديات الراهنة.

وشددت على أهمية مواءمة تدخلات البرنامج مع الأولويات الوطنية وخطط الحكومة، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة تخدم المواطنين.

ولفتت إلى أهمية الانتقال من التدخلات الإغاثية إلى التنموية، خاصة في هذه المرحلة..متطرقة إلى المشاريع التي نفذها ومولها البرنامج في قطاع المياه، خصوصًا في محافظتي تعز ولحج.

وأكدت أن اليمن يعد من أكثر الدول معاناة من شح المياه، وما يتطلبه ذلك من مضاعفة الجهود في هذا القطاع الحيوي، موضحة قائمة الاحتياجات في مجالي الصحة والتعليم، وضرورة توجيه الدعم لتنفيذ مشاريع ذات أثر مباشر ومستدام.

من جانبها، استعرضت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، عمل البرنامج وآليات التنفيذ والتنسيق مع الحكومة عبر القطاعات والمؤسسات الوطنية، مبينة تركيز البرنامج في اليمن على محاور تحسين سبل العيش والدخل، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وبناء السلام، والطاقة، والمياه، والتغير المناخي.