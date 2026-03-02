مقلب صادم لـ آيتن عامر في برنامج الكاميرا الخفية مع تميم يونس.. دموع وقلق وإصابات

في حلقة اتسمت بالإثارة والتشويق، وقعت الفنانة أيتن عامر ضحية لمقلب صادم خلال ظهورها في برنامج الكاميرا الخفية الذي يقدمه الفنان والإعلامي تميم يونس، حيث بدأت الأحداث بإبلاغها بأنها تستعد لتصوير برومو دعائي لمسلسلها الجديد يتضمن مشهد أكشن قوي.

وخلال تنفيذ المشهد، فوجئت أيتن بسقوط أحد المشاركين وإصابته في كتفه، في موقف بدا حقيقيًا إلى حدٍ كبير، ما أدخلها في حالة من الرعب والارتباك الشديد، وظهرت عليها علامات القلق البالغ، مطالبة فريق العمل بسرعة استدعاء سيارة الإسعاف للاطمئنان على المصاب، مؤكدة رفضها لاستكمال التصوير في ظل ما اعتبرته حادثًا خطيرًا.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ انتقلت الأحداث إلى صدمة جديدة بعدما اكتشفت أن ما يتم تصويره ليس برومو لمسلسل كما أُبلغت، بل إعلان لإحدى ماركات الشامبو، الأمر الذي أثار دهشتها واستغرابها، خاصة أنها لم تُخطر مسبقًا بطبيعة العمل.

وتصاعد الموقف عندما توجهت أيتن إلى الكاميرا في محاولة لأخذ بطاقة الذاكرة (الميموري كارد) ومسح اللقطات المصورة، اعتراضًا منها على عرضها دون موافقة واضحة. وهنا علّق تميم يونس مازحًا: «زي ما مسحتي الشوت الأولاني والواد بيقع امسحلك ده»، في إشارة إلى المشهد المفبرك الذي أثار قلقها في البداية.

وردّت أيتن بتأثر واضح: «وقع وربنا يشفيه وكل حاجة وماليش ذنب»، في تعبير صادق عن مشاعرها الإنسانية وحرصها على سلامة الآخرين، قبل أن يكشف تميم يونس حقيقة المقلب بالكامل.

وفي نهاية الحلقة، سعى تميم إلى مصالحة أيتن بإحضار تورتة خاصة لها، في لفتة ودية أنهت أجواء التوتر، وسط أجواء من الضحك والارتياح بعد انكشاف تفاصيل المقلب.

الحلقة عكست جانبًا إنسانيًا لافتًا من شخصية أيتن عامر، حيث غلب عليها القلق الحقيقي والخوف على سلامة من حولها، ما جعل المقلب يتحول من مجرد لحظات كوميدية إلى موقف كشف عن حسّها الإنساني ومسؤوليتها المهنية .