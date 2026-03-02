توقف مفاوضات بايرن ميونخ مع نجمه بسبب المطالب المالية.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن توقف مفاوضات نادي بايرن ميونخ الألماني مع لاعبه كونراد لايمر بشأن تجديد عقده مع الفريق.

ووفقا لشبكة سكاي ألمانيا فإن المفاوضات بين بايرن ميونخ وكونراد لايمر متوقفة حالياً بسبب فجوة كبيرة في المطالب المالية بين الطرفين.

وأشارت إلى أن اللاعب يطالب بـ أكثر من 15 مليون يورو إجمالي سنوي، وهو رقم أعلى بكثير مما يرغب النادي في دفعه.

ويسعى فريق بايرن ميونخ للتتويج بكل الألقاب هذا الموسم إذ ينافس بقوة على الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

ويتصدر فريق بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 63 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند.