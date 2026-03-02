برلماني: رؤية الرئيس الاستباقية حصّنت مصر من اضطرابات المنطقة

أشاد النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار داخل الدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر استطاعت، بفضل رؤية القيادة السياسية الاستباقية، أن تتجاوز تداعيات الصراعات المشتعلة في عدد من دول الشرق الأوسط دون أن تنعكس على أمنها الداخلي أو استقرارها المجتمعي.

وأوضح مزيرق أن ما تحقق من أمن وأمان لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة قراءة دقيقة للمشهد الإقليمي وتحرك مبكر لتأمين الجبهة الداخلية سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، وهو ما جعل الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات بثبات وثقة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى الدور المهم الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر في تأمين السلع الاستراتيجية وتوفير مخزون استهلاكي لفترات طويلة بصورة منتظمة، بما يضمن استقرار الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال من بعض التجار، مؤكدًا أن هذه الآليات تعكس حرص الدولة على حماية المواطن من تقلبات الأزمات العالمية وارتفاع الأسعار.

كما ثمّن مزيرق التحركات الدبلوماسية المصرية النشطة، مؤكدًا أن الخارجية المصرية تتحرك وفق توجيهات ورؤية واضحة من السيد الرئيس تقوم على ترسيخ مبدأ الحوار كبديل للحرب، والسعي لتجنيب المنطقة مزيدًا من الخسائر الإنسانية والاقتصادية، بما يحفظ استقرار الشعوب ويعزز فرص السلام.

واختتم النائب مصطفى مزيرق تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب استمرار التكاتف خلف القيادة السياسية، للحفاظ على ما تحقق من إنجازات وصون مقدرات الوطن في ظل عالم يموج بالتحديات.