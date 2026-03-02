قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نائب رئيس حزب الاتحاد: الرئيس السيسي يتعامل بحكمة مع التطورات الإقليمية

أكد الدكتور محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن الموقف الرسمي للدولة المصرية تجاه التصعيد العسكري الأخير في منطقة الشرق الأوسط يعكس حكمة القيادة وحرصها على حماية الأمن القومي العربي، مشددًا على أن التحركات المصرية جاءت في توقيت بالغ الحساسية لحماية الاستقرار الإقليمي ومنع تفاقم الأزمة.

وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد، إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلال حفل افطار القوات المسلحة، والتي عبرت عن قوة وحكمة الدولة المصرية معا تجاه مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة.

وأوضح سيف أن التداعيات الاقتصادية للتصعيد الجاري على العالم كبيرة، إذ تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، وتزيد الضغوط على الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن أي توسع للنزاع العسكري لن يقتصر تأثيره على المنطقة فحسب، بل سيمس مصالح جميع الدول ويزيد من التعقيدات الاقتصادية الدولية.

وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد إلى أن مصر تؤمن بأن الحلول السياسية والدبلوماسية هي الطريق الأمثل لتفادي الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، مؤكدًا أن الموقف المصري الراسخ يرفض أي مساس بسيادة الدول العربية الشقيقة، ويدعو إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد يزيد من معاناة الشعوب.

وشدد سيف على أهمية الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كافة الإجراءات والتحركات التي تهدف لحماية مصالح الدولة وضمان استقرارها الداخلي، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا لاعبًا رئيسيًا في جهود التهدئة والسلام العادل في المنطقة.

واختتم الدكتور محمد سيف بيانه بالتأكيد على أن مصر متمسكة بدورها التاريخي في دعم القضايا العربية، وتعمل بكل أدواتها الدبلوماسية والإعلامية لضمان تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مع التركيز على الحلول السلمية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.

