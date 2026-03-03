قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن.. إخلاء مؤقت لمبنى السفارة الأمريكية في عمّان بسبب تهديد أمني
عزومة رمضان.. محمد صلاح يستقبل لاعبي ليفربول في منزله
الأزهر: انتهاك سيادة الدول العربية يرفضه الخُلق والدين.. وندعو لوقف الحرب في المنطقة فورا
ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد أمام خيتافي
جيش الاحتلال يعلن تدمير مركز الاتصالات والدعاية التابع للنظام الإيراني
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
استئناف دخول المساعدات الإنسانية| إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم إلى غزة.. اليوم
أفضل دعاء في جوف الليل لمغفرة الذنوب.. كلمات مستجابة خلال شهر رمضان
ميمي جمال تشعل أحداث الحلقة 13 من «هي كيميا».. وكمياء تطلب العودة لحجاج بعد الطلاق
بعد أنباء انسحاب إيران.. ما مصير مجموعة مصر في كأس العالم 2026؟
عطاء مخلص.. مجلس الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي
10 رابحين.. أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة نورانيات قرآنية| فيديو
محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تشارك أهالي قرية ذخيرة الإفطار الرمضاني وتتفقد المجمع الحرفي بقرية مرزوق بمركز بلاط

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تشارك أهالي قرية ذخيرة الإفطار الرمضاني

في مشهدٍ عكس روح الألفة والتلاحم المجتمعي، ووسط حفاوةٍ بالغة من أهالي قرية ذخيرة، اختتمت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد جولتها بمركز بلاط، بمشاركة المواطنين مائدة الإفطار الرمضاني بمقر مركز شباب القرية، بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، والأستاذ حامد عبدالله رئيس المركز، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية ، تأكيدًا لحرص القيادة التنفيذية على التواجد الميداني ومشاركة الأهالي مناسباتهم خلال الشهر الفضيل.

وخلال كلمتها، أهدت المحافظ تهنئتها لجميع الحضور بمناسبة الشهر الفضيل، مشيرةً إلى أن اللقاء على مائدة الإفطار يعكس حالة من الترابط الإنساني والتواصل المباشر بين القيادات التنفيذية والمواطنين؛ لخدمة المواطن وتحقيق أهداف التنمية.

تمهيداً للافتتاح 
محافظ الوادي الجديد تتفقد "المجمع الحرفي" بقرية مرزوق بمركز بلاط 
 

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم ، مشروع المجمع الحرفي بالمنطقة الصناعية بقرية مرزوق؛ وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية،ضمن بروتوكول التعاون المُوقّع بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد ، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم المشروعات الانتاجية وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة يرافقها الأستاذ حامد عبدالله رئيس المركز ، والدكتورة روضة يوسف مدير فرع الهيئة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واطّلعت المحافظ على مكونات المشروع المقام على مساحة إجمالية تقارب ألف متر مربع ، ويضم عشر ورش مخصصة لعدد من الحرف والأنشطة الخدمية والإنتاجية، تشمل: الحدادة، والنجارة، والألوميتال، والزجاج، والخياطة، والتريكو، وإصلاح وصيانة الإطارات، وكهرباء السيارات، وميكانيكا السيارات، وميكانيكا الدراجات النارية.

وأكدت المحافظ، أن المجمع يمثل إضافة نوعية للقرية، لا سيما في ظل توافر أصحاب المهن والحرف، الأمر الذي يعزز من فرص تنظيم العمل الحرفي، ويدعم الاقتصاد المحلي، ويوفر بيئة عمل آمنة ومهيأة تلبّي احتياجات الأهالي، موجهةً بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية واستكمال التجهيزات الفنية تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، مع إعداد تصور متكامل لحصر الأولويات ودراسة تعميم المشروع ليشمل باقي القري بما يضمن جودة الاستدامة.

كما أشارت إلى استمرار التنسيق مع المجلس القومي للمرأة لدعم تمكين المرأة المعيلة من خلال برامج تدريب وتشغيل داخل مثل هذه المجمعات في إطار توجه المحافظة لتعظيم العائد التنموي للمشروعات الصغيرة والحرفية، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام يخدم أبناء المراكز.

على هامش جولتها بالمركز 
محافظ الوادي الجديد تتفقد مزرعة نخيل وإنتاج حيوانى على مساحة ٢٢٨ فدانًا ببلاط

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أحد مشروعات انتاج النخيل والمحاصيل المتنوعة شمال مركز بلاط، وذلك في إطار متابعة مبادرة توفيق أوضاع مشروعات النخيل التي تنفذها المحافظة، يرافقها الأستاذ حامد عبدالله رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ، وعددا من القيادات التنفيذية والمعنيين.

واطّلعت المحافظ على الموقف التنفيذي للمشروع المقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو ٢٢٨ فدانًا بالاعتماد على الطاقة الشمسية، حيث تم استصلاح وزراعة ما يقارب 160 فدانًا بعدد يتجاوز 11 ألف فسيلة نخيل، فضلاً عن التوسع في الزراعات غير التقليدية ومن بينها محصول السمسم بما يرفع من القيمة المضافة للمشروع.

واستعرضت مجدى خلال جولتها مكونات النشاط المكمل في مجال الإنتاج الحيواني، الذي يضم قرابة ألف رأس من الأغنام والماعز، إلى جانب نحو 70 رأسًا من الماشية، مشيدةً بما تحقق من معدلات إنجاز، ومؤكدةً أهمية الاستمرار في رفع كفاءة التشغيل وصيانة الآبار وشبكات الري الحديث، مع الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية المنظمة لمبادرة توفيق الأوضاع، بما يضمن استدامة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي لخدمة المستفيدين.

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

مضيق هرمز

مستشار بالحرس الثوري الإيراني: سنلقي السفن العابرة لمضيق هرمز في النار

القيادة المركزية الأمريكية: العمليات القتالية الرئيسية مستمرة وجهودنا للرد متواصلة

القيادة المركزية الأمريكية: العمليات القتالية الرئيسية مستمرة وجهودنا للرد متواصلة

طهران

طهران تحت القصف.. إسرائيل تدعو المدنيين للابتعاد عن محيط التلفزيون الإيراني

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

خالد عامر

خالد عامر يكتب: إفطار القوات المسلحة .. رسالة سلام بقوة الردع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

