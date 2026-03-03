موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تشارك أهالي قرية ذخيرة الإفطار الرمضاني وتتفقد المجمع الحرفي بقرية مرزوق بمركز بلاط

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تشارك أهالي قرية ذخيرة الإفطار الرمضاني

في مشهدٍ عكس روح الألفة والتلاحم المجتمعي، ووسط حفاوةٍ بالغة من أهالي قرية ذخيرة، اختتمت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد جولتها بمركز بلاط، بمشاركة المواطنين مائدة الإفطار الرمضاني بمقر مركز شباب القرية، بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، والأستاذ حامد عبدالله رئيس المركز، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية ، تأكيدًا لحرص القيادة التنفيذية على التواجد الميداني ومشاركة الأهالي مناسباتهم خلال الشهر الفضيل.

وخلال كلمتها، أهدت المحافظ تهنئتها لجميع الحضور بمناسبة الشهر الفضيل، مشيرةً إلى أن اللقاء على مائدة الإفطار يعكس حالة من الترابط الإنساني والتواصل المباشر بين القيادات التنفيذية والمواطنين؛ لخدمة المواطن وتحقيق أهداف التنمية.

تمهيداً للافتتاح

محافظ الوادي الجديد تتفقد "المجمع الحرفي" بقرية مرزوق بمركز بلاط



تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم ، مشروع المجمع الحرفي بالمنطقة الصناعية بقرية مرزوق؛ وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية،ضمن بروتوكول التعاون المُوقّع بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد ، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم المشروعات الانتاجية وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة يرافقها الأستاذ حامد عبدالله رئيس المركز ، والدكتورة روضة يوسف مدير فرع الهيئة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واطّلعت المحافظ على مكونات المشروع المقام على مساحة إجمالية تقارب ألف متر مربع ، ويضم عشر ورش مخصصة لعدد من الحرف والأنشطة الخدمية والإنتاجية، تشمل: الحدادة، والنجارة، والألوميتال، والزجاج، والخياطة، والتريكو، وإصلاح وصيانة الإطارات، وكهرباء السيارات، وميكانيكا السيارات، وميكانيكا الدراجات النارية.

وأكدت المحافظ، أن المجمع يمثل إضافة نوعية للقرية، لا سيما في ظل توافر أصحاب المهن والحرف، الأمر الذي يعزز من فرص تنظيم العمل الحرفي، ويدعم الاقتصاد المحلي، ويوفر بيئة عمل آمنة ومهيأة تلبّي احتياجات الأهالي، موجهةً بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية واستكمال التجهيزات الفنية تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، مع إعداد تصور متكامل لحصر الأولويات ودراسة تعميم المشروع ليشمل باقي القري بما يضمن جودة الاستدامة.

كما أشارت إلى استمرار التنسيق مع المجلس القومي للمرأة لدعم تمكين المرأة المعيلة من خلال برامج تدريب وتشغيل داخل مثل هذه المجمعات في إطار توجه المحافظة لتعظيم العائد التنموي للمشروعات الصغيرة والحرفية، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام يخدم أبناء المراكز.

على هامش جولتها بالمركز

محافظ الوادي الجديد تتفقد مزرعة نخيل وإنتاج حيوانى على مساحة ٢٢٨ فدانًا ببلاط

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أحد مشروعات انتاج النخيل والمحاصيل المتنوعة شمال مركز بلاط، وذلك في إطار متابعة مبادرة توفيق أوضاع مشروعات النخيل التي تنفذها المحافظة، يرافقها الأستاذ حامد عبدالله رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ، وعددا من القيادات التنفيذية والمعنيين.

واطّلعت المحافظ على الموقف التنفيذي للمشروع المقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو ٢٢٨ فدانًا بالاعتماد على الطاقة الشمسية، حيث تم استصلاح وزراعة ما يقارب 160 فدانًا بعدد يتجاوز 11 ألف فسيلة نخيل، فضلاً عن التوسع في الزراعات غير التقليدية ومن بينها محصول السمسم بما يرفع من القيمة المضافة للمشروع.

واستعرضت مجدى خلال جولتها مكونات النشاط المكمل في مجال الإنتاج الحيواني، الذي يضم قرابة ألف رأس من الأغنام والماعز، إلى جانب نحو 70 رأسًا من الماشية، مشيدةً بما تحقق من معدلات إنجاز، ومؤكدةً أهمية الاستمرار في رفع كفاءة التشغيل وصيانة الآبار وشبكات الري الحديث، مع الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية المنظمة لمبادرة توفيق الأوضاع، بما يضمن استدامة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي لخدمة المستفيدين.