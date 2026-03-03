إتيكيت تناول الطعام على سفرة رمضان.. خطوات بسيطة لأجواء أكثر تنظيمًا

يهتم الكثير في شهر رمضان بالحفاظ على آداب تناول الطعام على مائدة الإفطار، لضمان أجواء مريحة ومنظمة للعائلة والضيوف.

يُفضل بدء الإفطار بالتمر والماء، اتباعًا للسنة النبوية، ثم تناول الطعام ببطء وبكميات معتدلة لتجنب الشعور بالثقل بعد الإفطار. وينصح بالجلوس بشكل مرتب، واستخدام أدوات الطعام بطريقة صحيحة، مع الحفاظ على نظافة المائدة أثناء تناول الطعام.

كما ينصح بالحديث بأدب والابتعاد عن المواضيع المثيرة للجدل، وشكر الله على النعم، وتقدير الطعام دون هدره.

وعند الانتهاء، يراعى ترتيب المكان وغسل الأدوات، لضمان تجربة إفطار سلسة وممتعة للجميع.

اتباع هذه القواعد البسيطة يضمن سفرة رمضان أكثر تنظيماً واحترامًا للضيوف والأهل، ويضفي أجواء من الراحة والانسجام على مائدة الإفطار.