مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، مجموعة من المواجهات المثيرة في مختلف البطولات الأوروبية، حيث يترقب عشاق المستديرة مباريات حاسمة على مستوى الدوري والكؤوس المحلية.

أبرز هذه اللقاءات يأتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى منافسات كأس إيطاليا، فرنسا، البرتغال، وهولندا.

الدوري الإنجليزي الممتاز

تتواصل منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بمباريات قوية، حيث يلتقي:

• بورنموث × برينتفورد – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

• إيفرتون × بيرنلي – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

• ليدز يونايتد × سندرلاند – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4.

• وولفرهامبتون × ليفربول – الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

مباراة وولفرهامبتون أمام ليفربول تحظى بأهمية خاصة، حيث يسعى كل فريق لتعزيز مركزه في جدول الترتيب، وسط توقعات بمواجهة حماسية وسريعة الإيقاع.

كأس ملك إسبانيا

يستضيف ملعب كامب نو لقاءً ساخنًا بين:

• برشلونة × أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة MBC مصر 2.

الفريق الكتالوني يسعى لتحقيق الفوز لمواصلة التقدم في البطولة، بينما يأمل أتلتيكو مدريد في تكرار مفاجآت المباريات السابقة.

كأس إيطاليا

يخوض إنتر ميلان مواجهة خارج ملعبه أمام كومو:

• الساعة 10 مساء على قناة AD Sports 1 HD.

كأس فرنسا

يتقابل:

• ستراسبورج × رايمس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 5.

كؤوس أخرى

• كأس الاتحاد الإنجليزي: بورت فايل × بريستول سيتي – الساعة 9:45 مساء.

• كأس البرتغال: سبورتنج لشبونة × بورتو – الساعة 9:45 مساء.

• كأس هولندا: إي سي نيميجين × آيندهوفن – الساعة 9 مساء.