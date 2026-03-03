يومان على الحرب.. أصول الطاقة والنقل في الخليج تتعرض لهجمات إيرانية

تسبّبت الهجمات الإيرانية المتفرقة في الخليج العربي باضطرابات خطيرة للبنية التحتية الحيوية وتدفقات الطاقة.

التأثيرات تجلت في توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وإغلاق أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم في قطر، وصولاً إلى تأثر أكبر مصفاة نفط في السعودية.

فيما يلي بعض أهم المنشآت التي تضررت حتى الآن: محطة قطر للغاز الطبيعي المسال استهدفت طائرات إيرانية مُسيّرة منشأة طاقة في رأس لفان، مما دفع شركة قطر للطاقة إلى وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي يعادل خُمس الإمدادات العالمية تقريباً. وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 50%.

قطر توقف إنتاج الغاز المسال بأكبر منشأة في العالم بعد هجوم مصفاة رأس تنورة في السعودية أوقفت مصفاة رأس تنورة التابعة لشركة "أرامكو"، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 550 ألف برميل يومياً، وهي من أكبر المصافي في العالم، عملياتها بعد حريق "محدود" نجم عن حطام طائرتين مسيرتين تم اعتراضهما أثناء استهدافهما للمنشأة.

وشهدت أسعار الغازوال في لندن أكبر قفزة لها منذ أربع سنوات.