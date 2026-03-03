بعد تناول القضية في الدراما .. عقوبات رادعة تواجة مروجي الأدوية المغشوشة

سلّطت الدراما الضوء مجددًا على واحدة من أخطر القضايا التي تمس صحة المواطنين، بعدما شهدت أحداث مسلسل عين سحرية وفاة شخصية “نوال” التي جسدتها الفنانة سماء إبراهيم، إثر تدهور حالتها الصحية عقب تناولها دواء يتم اختباره بشكل غير مشروع على المرضى، دون علمها بأنها جزء من تجربة طبية غير قانونية.

كشفت تطورات الأحداث عن وجود الدواء داخل غرفة المتوفاة، في إشارة درامية مباشرة إلى خطورة تداول

مستحضرات غير معتمدة أو مغشوشة، قبل أن تُختتم الحلقة برسالة توعوية صادرة عن هيئة الدواء المصرية، تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي دواء مُشتبه فيه عبر الخط الساخن (15301)، في خطوة تعكس أهمية الدور الرقابي والمجتمعي في مواجهة هذه الظاهرة.

عقوبات رادعة في القانون

قانونيًا، لم يغفل المشرّع المصري خطورة جرائم الغش الدوائي، إذ ينظم القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش العقوبات المقررة في هذا الشأن. وينص القانون على معاقبة كل من يبيع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.

وتُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة من عشرين ألفًا إلى أربعين ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو المواد المستخدمة في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، بما يعكس خطورة الجريمة وتأثيرها المباشر على الأرواح.