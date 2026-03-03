برلماني: الرئيس السيسي يدير التحديات بحكمة وتوازن ويواصل مسيرة البناء والتنمية

أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بحكمة كبيرة في التعامل مع الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية المحيطة، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب قيادة واعية تمتلك رؤية استراتيجية شاملة وقادرة على اتخاذ قرارات دقيقة في توقيتات فارقة.

وأضاف الغنيمي أن الرئيس استطاع أن يحقق معادلة متوازنة بين بناء الدولة وتعزيز مسارات التنمية داخليًا، وبين تطوير قدرات القوات المسلحة ورفع كفاءتها بما يحفظ الأمن القومي المصري، فضلًا عن العمل المستمر لتأمين السلع الاستراتيجية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل تحديات اقتصادية عالمية معقدة.

وأكد عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس دائمًا ما تنطلق من رؤية وطنية خالصة تضع مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، وتسعى إلى الحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها، مع مواصلة تنفيذ المشروعات القومية التي تعزز من قوة الاقتصاد الوطني وترسخ دعائم الجمهورية الجديدة.



وشدد الغنيمي على أن تماسك الجبهة الداخلية، والاصطفاف خلف القيادة السياسية، يمثلان ركيزة أساسية لعبور المرحلة الحالية بأمان، واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر على مختلف الأصعدة.