محافظ مطروح: استكمال توصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح باستكمال توصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمدينة الحمام.

كما وجه محافظ مطروح بمتابعة الاعتمادات المالية مع وزارة الإسكان، إلى جانب دراسة حصر طلبات حجز وحدات سكنية للشباب،

وكلف بتشكيل لجنة فنية من الجهات المتخصصة لمراجعة تطوير طريق ماربيلا، ومراجعة موقف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والتنسيق لرصف طريق ترابي بطول 5 كم يربط بين قرى البنجر ومدينة برج العرب، مع دراسة إنشاء وحدات محلية لقرى البنجر.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قام اللواء مجدي الوصيف- السكرتير العام يرافقه الدكتور عبدالرحمن الطباخ مدير مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بمرور مفاجئ على مستشفى النجيلة المركزى لمتابعة سير الاعمال وتفقد جميع اقسام المستشفى ( قسم الاشعة ، معمل تحاليل ، ، الحضانات ، المطبخ ، غرف الغسيل والتعقيم ، الصيدلية )

حيث تم إجراء تجربة عملية لانقطاع التيار الكهربي مع حساب الزمن اللازم لعمل المولد الكهربائي أوتوماتيكيا ، والذى تم خلال ١٠ ثواني، مع تواجد فريق الصيانة الهندسي خلال دقائق لموقع المولد.

-

بالإضافة إلى التأكد من توافر أكياس الدم فى بنك الدم وامصال(الزواحف) فى الاستقبال وغيرها من الجاهزية بالمستشفى

والاطمئنان على كفاءة عمل جهاز الكشف الطبى عن بٰعد

ووجه السكرتير العام الشكر لمدير المستشفى والأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى على مدى الجاهزية ، وصرف مكافأة لعاملى فريق الصيانة

كما قام السكرتير العام بجولة ميدانية بشوارع المدينة, وتلاحظ عدم انارة الاعمدة ووجه لنائب رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من توريد مهمات الانارة ( كابلات / مهمات انارة ٠٠) وتركيبها ووضع صناديق القمامة فى أماكن ظاهرة للمواطنين حفاظاً على البيئة والمظهر الحضارى للمدينة،