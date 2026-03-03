مصرع مصري بالأردن أثناء السعي وراء لقمة العيش| وشاهد عيان: الوفاة كانت خطأً بالعمل

في حادث مأساوي بالأردن، توفي المواطن المصري محمد حسين الهادي درويش، المنحدر من قرية أبو شلبي بمركز فاقوس في محافظة الشرقية، جراء سقوط صاروخ اعتراضي أثناء التصدي لهجوم إيراني في المنطقة.

وكان الفقيد يعمل خارج البلاد لتأمين مصدر رزقه، قبل أن تودي به إحدى الشظايا الناتجة عن القصف الصاروخي.

وفي هذا الصدد، قال أبو علي، شاهد عيان ويعمل بالأردن، إن محمد حسين الهادي قتل عن طريق الخطأ على يد زميله في العمل، وليس بسبب أي حرب.

وأضاف أبو على- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "وأنا متواجد في الأردن، ولهذا من المهم أن يعرف الرأي العام الحقيقة، حتى لا تقلق أسر وأهالي المغتربين بشكل مبالغ فيه".

والجدير بالذكر، أن بالرغم من تداول بعض الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي التي أشارت إلى أن وفاة محمد حسين الهادي كانت بسبب الحرب، فإن الحقيقة، كما أكدت المصادر الموثوقة، مختلفة تماما.

والحقيقة هي أن الحادث وقع عن طريق الخطأ وليس نتيجة أي هجوم عسكري، وهدف هذا التوضيح هو طمأنة الجميع، خاصة أهالي المغتربين، وإزالة أي لبس أو قلق حول الواقعة.