قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصرع مصري بالأردن أثناء السعي وراء لقمة العيش| وشاهد عيان: الوفاة كانت خطأً بالعمل

مصرع مصري بالأردن أثناء السعي وراء لقمة العيش| وشاهد عيان: الوفاة كانت خطأً بالعمل
مصرع مصري بالأردن أثناء السعي وراء لقمة العيش| وشاهد عيان: الوفاة كانت خطأً بالعمل
ياسمين القصاص

في حادث مأساوي بالأردن، توفي المواطن المصري محمد حسين الهادي درويش، المنحدر من قرية أبو شلبي بمركز فاقوس في محافظة الشرقية، جراء سقوط صاروخ اعتراضي أثناء التصدي لهجوم إيراني في المنطقة. 

وكان الفقيد يعمل خارج البلاد لتأمين مصدر رزقه، قبل أن تودي به إحدى الشظايا الناتجة عن القصف الصاروخي.

وفي هذا الصدد، قال أبو علي، شاهد عيان ويعمل بالأردن، إن محمد حسين الهادي قتل عن طريق الخطأ على يد زميله في العمل، وليس بسبب أي حرب. 

وأضاف أبو على- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "وأنا متواجد  في الأردن، ولهذا من المهم أن يعرف الرأي العام الحقيقة، حتى لا تقلق أسر وأهالي المغتربين بشكل مبالغ فيه".

والجدير بالذكر، أن بالرغم من تداول بعض الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي التي أشارت إلى أن وفاة محمد حسين الهادي كانت بسبب الحرب، فإن الحقيقة، كما أكدت المصادر الموثوقة، مختلفة تماما.

والحقيقة هي أن الحادث وقع عن طريق الخطأ وليس نتيجة أي هجوم عسكري، وهدف هذا التوضيح هو طمأنة الجميع، خاصة أهالي المغتربين، وإزالة أي لبس أو قلق حول الواقعة.

الأردن الشرقية جرائم مصريين بالغربة إيران القصف الصاروخي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

نيزك فضائي

سباق مع الزمن في الفضاء.. اصطدام محتمل بالقمر عام 2032| إيه الحكاية

منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة 1500 جنيه

منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة 1500 جنيه

سحابة المشروم

"سحابة المشروم" تثير الذعر.. هل حدثت انفجارات نووية في إيران؟

بالصور

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد