إكس بنج X9 الكهربائية 2026 المحدثة | صور

أعلنت إكس بنج الصينية عن النسخة المحدثة من إكس بنج X9 الكهربائية موديل 2026 ، وتنتمي بنج X9 الكهربائية لفئة السيارات الميني فان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

إكس بنج X9 الكهربائية موديل 2026



حصلت سيارة بنج X9 الكهربائية على مجموعة تحديثات تقنية من ضمنها، نظام توجيه بالعجلات الخلفية، وقدرة حوسبة قصوى تبلغ 2.250 تريليون عملية في الثانية الواحدة، وبها نظام كهربائي عالي الجهد بقدرة 800 فولت كتجهيز قياسي.

أبعاد إكس بنج X9 الكهربائية موديل 2026

إكس بنج X9 الكهربائية موديل 2026

تأتى سيارة إكس بنج X9 الكهربائية موديل 2026 بطول 5316 مم، وعرض 1988 مم، وارتفاع 1785 مم .

مواصفات إكس بنج X9 الكهربائية موديل 2026

زودت سيارة إكس بنج X9 الكهربائية موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، صداد أمامي مشابه لنسخة EREV يتضمن فتحة تهوية في الجزء الأمامي، وبها أبواب جانبية منزلقة مزدوجة، وجنوط مقاس 19 بوصه، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصه، وبها عجلة قيادة ثنائي الأذرع، وبها شاشة وسطية مقاس 17.3 بوصه، بينما تم تثبيت ناقل الحركة على عمود عجلة القيادة، وبها منصتي شحن لاسلكي للهواتف وحاملي أكواب .

إكس بنج X9 الكهربائية موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة إكس بنج X9 الكهربائية موديل 2026 بها، شاشة سقفيه مقاس 21.4 بوصه، وبها مقاعد صف ثاني بنمط الكابتن، وبها نظام المعلومات والترفيه AIOS 6.0 المحدث الذي يوفر توصيات شحن مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحكم صوتي متقدم، وبها ثلاثة معالجات Turing AI، ونظام VLA من الجيل الثاني، وميزة الملاحة على الطيار الآلي (NOA) حتى على الطرق الريفية .

محرك إكس بنج X9 الكهربائية موديل 2026

إكس بنج X9 الكهربائية موديل 2026

تستمد سيارة إكس بنج X9 الكهربائية موديل 2026 قوتها من محرك كهربائي واحد على المحور الأمامي بقوة 235 حصان، وتقدم نسخة الدفع الرباعي قوة 496 حصان، وبها بطارية سعة 94.8 كيلوواط/ساعة، أو بطارية ثلاثية NMC بسعة 110 كيلوواط/ساعة، وتوفر مدى يتراوح بين 650 و750 كم/ساعة .