توك شو

عضو الاتحاد الدولي للصحفيين: لا أعتقد أن التداعيات الحالية في المنطقة ستتلاشى قريبا

هاني حسين

قال الدكتور محمد العريمي، عضو المكتب الدائم للاتحاد الدولي للصحفيين، إن ما يحدث حاليًا في جنوب لبنان، وتحديدًا في الضاحية الجنوبية، يمثل محاولة إسرائيلية لفرض واقع جديد عبر قضم أراضٍ عربية وضمها إلى الأراضي المحتلة، معتبرًا أن ذلك يشكل تصعيدًا خطيرًا يستدعي الحذر في التعاطي معه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنطقة تمر بمنعطف بالغ الخطورة سياسيًا وجيوسياسيًا وأمنيًا وعسكريًا، مشيرًا إلى أن تداعيات التصعيد لن تتلاشى قريبًا، موضحا أن أي طرف قد يحدد ساعة بدء الحرب، لكنه لا يستطيع التكهن بموعد انتهائها أو بحجم تبعاتها، لافتًا إلى أن رقعة التوتر اتسعت لتطال عواصم خليجية، مع تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وأشار العريمي إلى أن استمرار الحرب قد يدفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع، بعدما تجاوز سعر البرميل مستوى 80 دولارًا، مع احتمالات بلوغه ما بين 100 و120 دولارًا إذا استمر التصعيد.

وفي ما يتعلق بكيفية تعامل الولايات المتحدة مع الضغوط الاقتصادية المحتملة، رأى أن واشنطن قد لا تواجه أزمة مباشرة في ملفي النفط والغاز، في ظل تنوع مصادر الطاقة العالمية، بينما قد تتحمل أوروبا العبء الأكبر في حال تفاقمت أزمة الإمدادات وارتفعت الأسعار.

ايران أمريكا واشنطن طهران

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

