محافظ الوادي الجديد تشارك أهالي الشيخ والي مائدة الإفطار الرمضاني بالداخلة .. صور

في مشهدٍ رمضاني بهيج يجسد أسمى معاني الترابط الإنساني ويعكس عمق أواصر المودة؛ استهلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها الميدانية الموسعة بمركز الداخلة، بمشاركة أهالي قرية "الشيخ والي" مائدة الإفطار الرمضاني، وسط حفاوةٍ وترحابٍ كبيرين، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وجهاد متولي رئيس المركز، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في خطوةٍ تترجم حرص أجهزة المحافظة على تعزيز التلاحم الشعبي، وتقاسم نفحات الشهر الكريم مع المواطنين.

وخلال مشاركتها ؛ قدمت المحافظ خالص تهانيها القلبية لجميع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدةً أن الالتفاف حول مائدة إفطار واحدة يُعد رسالة واضحة تُرسخ حالة الترابط الإنساني، وتفتح قنوات التواصل المباشر بين الجهاز التنفيذي والمواطن؛ بما يسهم في تضافر الجهود نحو تحقيق التنمية الشاملة وتلبية تطلعات أبناء المحافظة.