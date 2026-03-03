المداح 6 الحلقة 15.. حمزة العيلي ينقذ حمادة هلال من الموت ويتسبب في جريمة قتل

شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل "المداح 6 - أسطورة النهاية" العديد من المواقف المثيرة، حيث واجه صابر المداح (حمادة هلال) موقفا مأساويا انتهى بحرق جن والدته (عفاف رشاد) في مشهد صادم.

وفي محاولة لإحكام السيطرة على زمام الأمور، استعان سميح (فتحي عبد الوهاب) بـ "عز" نجل صابر للوصول إلى الزمردة الثالثة، إلا أن (محمود عبد المغني) ظهر ليعترض طريقه وينقذ الطفل، مما كشف عن صراع خفي بينهما في وقت سابق.

على جانب آخر، نجح صابر في فك السحر عن (دليلة)، ليتفاجأ بأن "رحاب" (هبة مجدي) هي من دبرت العمل، وفي ظل الأحداث، أنقذ الجن موت (حمزة العيلي) صابر من جريمة قتل بعدما قررت صديقة (دليلة) قتله بعد علمه بأنها من قامت بسحرها، ولكن موت يقتل هذه الفتاة، ليعترف المداح له بندمه الشديد على إعادته للظهور مرة أخرى.

وبرغم مساندته لصابر، عاد (حمزة العيلي) ليعترف لسميح بخطئه في مساعدته، مؤكدا ولائه له، واختتمت الحلقة بمشهد مرعب، حيث أقنع سميح نجل الدكتور أشرف زكي بأن الموت حقيقة وليس كفرا، ودفعه لإحراق نفسه في نهاية مأساوية تضع صابر المداح أمام تحد غير جديد في مواجهة غضب الجن قزح (فتحي عبدالوهاب).

مسلسل المداح 6

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.