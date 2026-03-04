قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

صيام الأطفال بأمان .. نصائح مهمة للأسر

شهر رمضان
شهر رمضان
حسام الفقي

استكمالاً لسلسة التوعوية التى تقوم بها كلية الصيدلة بجامعة العاصمة خلال شهر رمضان المبارك ، أطلقت الكلية حلقة جديدة بعنوان “صيام٠ الأطفال في رمضان”، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، والدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الصيدلة  

وتناولت الحلقة أهمية مراعاة عمر الطفل وقدرته البدنية عند بدء تجربة الصيام، مع التأكيد على مبدأ التدرّج وعدم إجبار الطفل على إكمال اليوم حال ظهور علامات الإجهاد أو الهبوط ، كما أوضحت كيفية إعداد وجبة سحور متكاملة غنية بالبروتين والألياف والسوائل للمساعدة في الحفاظ على الطاقة لأطول فترة ممكنة، إلى جانب أهمية أن يكون الإفطار متوازنًا لتعويض السوائل والعناصر الغذائية المفقودة، مع تقليل المشروبات السكرية والتركيز على شرب الماء بانتظام بين الإفطار والسحور.


كما سلّطت الحلقة الضوء على العلامات التحذيرية التي تستدعي إنهاء صيام الطفل فورًا، مثل الدوخة الشديدة، الصداع المستمر، الخمول غير المعتاد أو علامات الجفاف، حفاظًا على صحته.
وأكدت الكلية أن الهدف من هذه الحلقات هو دعم الأسرة بالمعلومة العلمية المبسّطة، وتوعيتهم بالأسس الصحية السليمة لتدريب الأطفال على الصيام بطريقة آمنة ومتدرجة تحافظ على صحتهم وسلامتهم، بما يضمن أن تكون تجربة صيام الطفل تجربة إيمانية إيجابية قائمة على التشجيع والاحتواء، دون الإضرار بصحته.


وقامت بإعداد الحلقة الدكتورة هند فوزي ، من طلاب برنامج التغذية الإكلينيكية وهو أحد البرامج المهنية التابعة للدراسات العليا كلية الصيدلة جامعة العاصمة.


وذلك تحت إشراف الدكتور محمد قطب السيد رئيس قسم الكيمياء الحيوية ووكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمراجعة الدكتورة إيمان رأفت والدكتورة أسماء علي بقسم الأدوية والسموم.

وتؤكد الكلية استمرارها في تقديم محتوى توعوي علمي يعزز الثقافة الصحية خلال الشهر الكريم، في إطار دورها المجتمعي والتثقيفي.
 

جامعة العاصمة كلية الصيدلة كلية الصيدلة بجامعة العاصمة

