قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 : كن مستمعًا صبورًا

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

 فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 4 مارس 2026

قد لا تنجح بعض العلاقات اليوم، وتحتاج إلى أساليب جديدة. كن مستمعًا صبورًا قد تفقد أعصابك في بعض الأحيان، لكن تحكّم في غضبك للحفاظ على الحب، فرص الحمل لدى النساء المتزوجات أعلى. 

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

كن حذرًا في العمل وركّز على المهام التي تتطلب إنجازًا فوريًا. تجنّب أيضًا التكبر أثناء العمل ضمن فريق. قد ينتقدك مديرك أو زميلك، أو حتى يُشير إلى أخطائك علنًا في اجتماع. قد يُزعجك هذا، لكن تجنّب الدخول في نقاش حاد اليوم في مكان العمل، فقد يؤثر ذلك سلبًا على سيرتك الذاتية.

برج الميزان اليوم عاطفيًا

عليك اليوم أن تكون مستعدًا لتقبّل كل من السعادة والحزن في حياتك العاطفية. قد يؤدي انعدام التواصل إلى إنهاء بعض العلاقات، وقد تجد علاقة ما سامة وخانقة. لذا، عليكِ الخروج منها كما يجب على النساء المتزوجات الحرص على مناقشة هذه المشاكل مع أهلهن وأزواجهن...

برج الميزان اليوم صحيًا

ستشكو النساء من مشاكل نسائية يُنصح بتجنب الرياضات الخطرة أثناء الإجازة. حافظ على صحتك باتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية والبروتينات والفيتامينات، من الشائع اليوم الإصابة بالتهاب الحلق والصداع النصفي وآلام المفاصل الطفيفة..

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

قد تفكر السيدات في التبرع للأعمال الخيرية أو حتى تسوية خلاف مالي مع الأصدقاء. ستكون هناك مشاكل تتعلق بالمدفوعات في مجال الأعمال، ويجب على رواد الأعمال الانتباه إلى كيفية التعامل معهم.

برج الميزان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الميزان وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: مصر ترفض الحرب وتحذر من اتساع دائرة الصراع في المنطقة

أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى منصور: قصف إسرائيل على سوريا عطل خطوات زواجي من فتاة.. ضربوا الأوتيل

أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى منصور : مشينا والزمالك فيه 70-80% من قيمة عقد الرعاية والبث

بالصور

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

الهضم
الهضم
الهضم

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد