الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس .. حظك اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 : تحديات جديدة

القوس
القوس
حياة عبد العزيز

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

 وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 4 مارس 2026

تعامل مع كل ما يتعلق بالحب بأقصى درجات الحذر ستعزز التحديات الجديدة في العمل مكانتك أنت في وضع جيد اليوم. صحتك ستكون على ما يرام اليوم.

توقعات برج القوس في العمل

سيحظى رواد الأعمال بفرصة توقيع صفقات جديدة قد تُحقق لهم الازدهار في المستقبل، قد تحتاج النساء اللواتي يشغلن مناصب عليا في الشركة إلى توخي الحذر الشديد، إذ قد يحاول بعض الموظفين التأثير عليهن عاطفيًا لمصالح شخصية.

برج القوس وحظك اليوم عاطفياً 

ستشهد العلاقة بعض اللحظات المتوترة، ومن الضروري التحلي بالصبر أثناء قضاء الوقت مع الحبيب، يجب توخي الحذر في اختيار الكلمات عند الخلاف..  

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

تجنب الحلويات الدسمة أو الوجبات الخفيفة المتأخرة خذ قسطًا قصيرًا من الراحة للتنفس عندما تشعر بالتوتر. إذا كنت تعاني من أي مشكلة صحية، استشر طبيبًا أو أحد كبار السن واتبع الإرشادات.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

يُنصح من هم في فترة الإشعار بالاستقالة بحضور المقابلات اليوم لتسهيل حصولهم على وظيفة، سيشهد العاملون في قطاعات التمويل والتصنيع والبناء والنسيج دخلًا جيدًا اليوم. سيسعد بعض رواد الأعمال بتوسيع نطاق أعمالهم إلى أسواق جديدة.

القوس حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم القوس مهنيا

